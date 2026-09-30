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    30 сентября 2026, 16:12 • Новости дня

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

    Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

    Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

    Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.

    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    29 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД

    Приставы решили взыскать с актера Головина долги за нарушение ПДД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Александр Головин оказался в базе судебных приставов из-за нескольких неоплаченных штрафов за несоблюдение правил дорожного движения.

    37-летний актер Александр Головин попал в базу ФССП из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В отношении артиста 14 сентября возбудили два исполнительных производства, сообщает «Газета.Ru».

    Издание выяснило, что Московская административная дорожная инспекция выписала артисту квитанцию на 3 тыс. рублей, а ГИБДД потребовала выплатить 1,5 тыс. рублей. Еще одно взыскание на 750 рублей датируется 23 сентября.

    СМИ отмечают, что актер регулярно игнорирует правила дорожного движения. В ноябре 2025 года Головина обязали выплатить 5 тыс. 250 рублей. Годом ранее журналисты обнаружили у него около 100 неоплаченных квитанций за превышение скорости и парковку на сумму более 60 тыс. рублей.

    Свой творческий путь Александр Головин начинал в киножурнале «Ералаш». Наибольшую популярность ему принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Всего в послужном списке знаменитости значится более 90 проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченных штрафов с Александра Головина.

    Позже выяснилось, что и другой актер сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задолжал более 148 тыс. рублей по кредитным платежам.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Продюсер рассказал, приедет ли Канье Уэст в Москву в 2027 году

    Продюсер Рудченко: Концерт Канье Уэста в Москве в 2027 году состоится

    Продюсер рассказал, приедет ли Канье Уэст в Москву в 2027 году
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в том, что анонсированный на 2027 год московский концерт американского рэпера Канье Уэста обязательно состоится.

    Рудченко подтвердил, что анонсированное на 2027 год выступление Канье Уэста в Москве состоится, передает «Газета.Ru».

    По его словам, у организаторов есть достаточно времени, чтобы урегулировать все логистические, технические и административные вопросы.

    «В проведение этого концерта я действительно верю больше, потому как остается практически год для решения всех вопросов: логистических, соблюдения бытового и технического райдера, потом административные договоренности», – заявил Рудченко.

    Эксперт также отметил, что отмененный ранее приезд музыканта в Петербург изначально был сомнительной затеей из-за сжатых сроков. За два месяца организовать шоу мировой знаменитости такого масштаба практически невозможно.

    Рудченко выразил уверенность, что никакие протесты общественных деятелей не помешают проведению мероприятия. Огромный ажиотаж среди российских поклонников, ожидающих приезда кумира, станет решающим фактором для успешной организации концерта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запланированные выступления американского рэпера в Петербурге исчезли из расписания концертного тура.

    Ранее администрация площадки «Газпром Арена» отказалась предоставлять стадион для проведения шоу.

    При этом руководитель агентства Say Agency Анна Субчева опровергла информацию о переносе мероприятия в Москву.

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    28 сентября 2026, 22:48 • Новости дня
    Тело музыкального критика Соседова доставили в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставлено из Якутии в Москву.

    Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставили из Якутии в столицу России, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили представители семьи умершего.

    «Сережу доставили в Москву», – сообщила собеседница агентства.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти журналиста.

    Камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент случайного падения критика с лестницы.

    Церемония прощания с Соседовым состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище.

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    29 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича.

    Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

    «Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

    Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

    До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.

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    28 сентября 2026, 04:32 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская авиагавань Внуково перешла на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

    Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

    В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

    В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.

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    29 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    СК: Суд заочно арестовал блогера Дудя за интервью с главой РДК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании и пропаганде терроризма после публикации интервью с руководителем «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов), сообщили в СК России.

    Следствие установило, что не позднее апреля 2026 года блогер и командир РДК организовали и провели в Молдавии интервью, пишет ТАСС. В ходе беседы прозвучали заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Позже видеозапись была опубликована на YouTube-канале блогера.

    Главное следственное управление Следственного комитета России ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стал известен грозящий Дудю срок по делу о призывах к терроризму.

    На прошлой неделе суд признал законным заочный арест актера Семена Трескунова.

    В апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оценить действия блогера после интервью с главарем РДК.

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    29 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшего блогера Лерчек стилиста

    Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшей Лерчек стилиста Янковской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственное обвинение потребовало приговорить стилиста Эльвиру Янковскую к четырем годам колонии за продажу поддельных брендовых вещей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить стилисту Эльвире Янковской наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере за продажу контрафактных вещей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под видом оригиналов.

    «Гособвинитель в прениях сторон просил суд приговорить Янковскую к четырем годам колонии», – сообщил РИА «Новости» участник судебного процесса. Представитель потерпевших в свою очередь ходатайствовал о прекращении производства по делу, так как подсудимая полностью возместила причиненный ущерб.

    Следствие установило, что Янковская предложила привезти из-за границы брендовую одежду по ценам ниже рыночных. На протяжении полутора лет Чекалина покупала у нее вещи люксовых марок, таких как Christian Dior и Prada. Позже блогер усомнилась в подлинности товаров и обратилась к экспертам, которые подтвердили, что изделия являются подделками с рынка «Садовод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гособвинение попросило суд ужесточить наказание самой Валерии Чекалиной.

    Ранее защита блогера обжаловала решение о назначении ей условного срока за вывод средств за рубеж.

    До этого правоохранительные органы завели новое уголовное дело в отношении неустановленных соучастников преступления.

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    29 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Назван грозящий Дудю по делу о призывах к терроризму срок

    Адвокат Теплякова: Дудю может грозить до семи лет колонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) может грозить от пяти до семи лет лишения свободы по новому уголовному делу о призывах к терроризму с учетом предыдущего приговора, рассказала адвокат Яна Теплякова.

    По словам юриста, несмотря на наличие альтернативных видов наказания по второй части статьи 205.2, судебная практика показывает, что по террористическим статьям чаще всего назначается именно лишение свободы, передает ТАСС.

    Теплякова отметила, что при вынесении решения суд должен будет учесть предыдущий приговор блогера, по которому он получил один год и десять месяцев лишения свободы. Согласно законодательству, окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть более строгим. Кроме того, на решение суда могут повлиять отягчающие обстоятельства, такие как сокрытие от следствия, а также возможные смягчающие факторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Москве заочно арестовал Дудя за призывы к терроризму.

    В марте суд отправил под стражу жителя Петербурга за аналогичные призывы в Telegram.

    В феврале суд в Орловской области приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за призывы к террористической деятельности.

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    29 сентября 2026, 17:43 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский актер из сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Безумцы» Деннис Хаскинс, долгие годы страдавший от болезни Паркинсона, ушел из жизни в возрасте 75 лет.

    О смерти артиста сообщило издание Page Six. Точная причина ухода знаменитости пока остается неизвестной, однако последние годы он боролся с тяжелым недугом.

    «Деннис Хаскинс, известный прежде всего по роли полюбившегося всем директора школы в «Спасенных звонком», скончался. Ему было 75 лет», – отмечается в публикации.

    За свою продолжительную карьеру актер воплотил более 100 различных образов на экране. Зрители запомнили его по ярким работам в таких популярных проектах, как «Безумцы», «Как я встретил вашу маму», «Западное крыло» и «В Филадельфии всегда солнечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 сентября в Москве скончался 54-летний артист сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов.

    В феврале после борьбы с онкологическим заболеванием умер еще один актер сериала «Как я встретил вашу маму» Джеймс Ван Дер Бик.

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    29 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

    МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

    ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

    Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    29 сентября 2026, 22:28 • Новости дня
    Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

    Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

    Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

    По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.



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    28 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Глава ФПБК потребовал от рэпера Тимати публичных извинений

    Глава ФПБК Бородин потребовал от рэпера Тимати публичных извинений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит иск к рэперу Тимати ради получения публичных извинений за нецензурную брань.

    Общественный деятель планирует в ближайшее время направить заявление в суд, пишет «Газета.Ru». По словам руководителя организации, финансовая компенсация не является приоритетом, а ее размер определит инстанция.

    «Как суд решит, так и будет. Мы ставим вопрос о том, чтобы он принес публичные извинения и чтобы его словам дали официальную оценку. Сейчас поступают различные звонки, его подписчики присылают угрозы», – поделился Бородин.

    Глава ФПБК признался, что слова артиста не задели его лично. Причиной обращения к правосудию стало то, что музыкант служит примером для подражания, но при этом опускается до грязных оскорблений. Бородин добавил, что подобных исполнителей следует вносить в стоп-листы.

    Конфликт между сторонами разгорелся после того, как общественник упрекнул певца в покупке автомобиля Bugatti W16 Mistral за 500 млн рублей. В ответ исполнитель нецензурно выругался в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе новый гиперкар Bugatti W16 Mistral встал на российский учет.

    Ранее глава ФПБК Виталий Бородин предложил передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам.

    Бородин также выступил с инициативой проверить певца Валерия Меладзе на возможное иностранное финансирование.

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    28 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата прощания с критиком Соседовым

    Прощание с критиком Соседовым назначили на 30 сентября в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с погибшим музыкальным критиком Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил телеканал НТВ.

    Предварительная дата прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым назначена на 30 сентября, передает РИА «Новости». Прощание пройдет в Москве, в Большом зале Троекуровского кладбища, сообщили агентству в пресс-службе телеканала НТВ.

    «Прощание с Сергеем Соседовым запланировано в среду, 30 сентября, в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, дом 24). Начало в 11:00», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Критик трагически погиб 23 сентября в возрасте 58 лет в результате несчастного случая – он упал с лестницы и разбился насмерть. В это время он находился в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для работы в жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

    Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве, окончил журфак МГУ. Он приобрел широкую известность благодаря участию в популярных телевизионных проектах, таких как «Акулы пера», «X Factor» на Украине и «Суперстар!» на российском телевидении.

    Помимо работы на телевидении, критик занимался преподаванием и регулярно комментировал события в мире музыки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти журналиста.

    Камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент случайного падения критика с лестницы.

    Семья погибшего выбрала для захоронения Перепечинское кладбище в Подмосковье.

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