Tекст: Тимур Шайдуллин

Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.