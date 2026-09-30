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    30 сентября 2026, 16:21 • Новости дня

    Пассажиры рейса Flydubai молились во время экстренной посадки в Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирка рейса авиакомпании Flydubai рассказала о панике на борту во время экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

    Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, который летел рейсом Дубай – Тель-Авив, поделилась деталями экстренной посадки борта в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.

    «Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и затем увидели, что кабину пилотов открывают, и там была кровь, мы поняли, что кто-то из пассажиров самолета ударил пилота котелком. В течение всего инцидента мы молились», – рассказала очевидица изданию Mako.

    Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о возможном захвате. На борту находились около 180 человек. Изначально предполагался угон судна, но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной экстренной посадки лайнера стала драка между пилотами.

    Экипаж воздушного судна состоял из граждан ОАЭ и Омана.

    Власти Израиля квалифицировали данный инцидент как теракт.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    28 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей Йемена поддержала объявление всеобщей мобилизации для противодействия хуситам. Обращение главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими рассмотрели на заседании в дистанционном формате, заявили в йеменском Минобороны.

    Решение вступает в силу после оглашения. Конкретный срок его действия не установлен: мобилизация продлится до устранения обстоятельств, которые стали причиной ее объявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

    Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. Он заявил о намерении властей вернуть контроль над территориями, удерживаемыми хуситами, и обвинил группировку в новой эскалации как внутри региона, так и за его пределами.

    Руководящий президентский совет подтвердил поддержку Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Он также призвал политические силы объединиться и согласовать свои действия.

    Хуситы захватили Сану в сентябре 2014 года. С тех пор в Йемене фактически существуют два центра власти. Международно признанное правительство контролирует преимущественно юг и восток страны, а хуситы удерживают столицу и большую часть северных и западных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

    Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

    В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.

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    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    29 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж морского торгового судна успешно ликвидировал возгорание на борту после попадания неопознанного боеприпаса в акватории Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    UKMTO зафиксировало нападение на гражданский флот в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером 28 сентября. «UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар», – говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Специалисты уточнили, что команда корабля оперативно и успешно справилась с огнем. Моряки совершенно не пострадали, а транспортное средство благополучно продолжило следовать по заданному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября в Ормузском проливе неизвестный снаряд также атаковал торговое судно. Несколькими днями ранее в этой же акватории загорелся обстрелянный танкер.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Британии уже сообщало о попадании снаряда в другой корабль.

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    28 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием нефтепровода «Восток – Запад», работа которого была приостановлена после ударов беспилотников.

    Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу трубопровода «Восток – Запад» перед возобновлением экспорта, сообщает Bloomberg.

    Прокачка нефти по нефтепроводу была приостановлена после нескольких ударов по нему 11 сентября. МИД королевства позже заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода.

    В начале месяца удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    28 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал от Египта предупреждений об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, и поручил подать иск о клевете в связи с публикациями в СМИ.

    Нетаньяху отверг информацию о том, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС. Он подчеркнул, что не встречался и не разговаривал с бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем в месяцы, предшествовавшие нападению, и не получал предупреждений от израильских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетских официальных лиц, что Египет якобы трижды предупреждал Израиль о готовящейся атаке. По данным газеты, звонок главы египетской разведки был одним из множества предупреждений, которые не были восприняты всерьез израильским руководством.

    Нетаньяху считает, что подобные сообщения появляются с целью обвинить его в событиях 7 октября. В начале сентября газета Haaretz также опубликовала расследование, в котором говорилось, что президент ОАЭ предупреждал израильского премьера за полторы недели до атаки, и Нетаньяху уже поручил подать иск о клевете против этого издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал разногласия с Дональдом Трампом по сделке с ХАМАС.

    В феврале он пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом.

    В конце прошлого года Дональд Трамп пообещал Нетаньяху поддержать новые удары по ХАМАС при невыполнении соглашения.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана

    WSJ: Мировые цены на нефть выросли на 1,4% на фоне переговоров США и Ирана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

    Участники рынка оценивают неопределенность вокруг попыток Вашингтона и Тегерана заключить соглашение о прекращении огня, а также следят за восстановлением поставок ближневосточной нефти, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,4% и составила 106,72 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI также увеличилась на 1,4%, достигнув отметки 93,91 доллара за баррель.

    Накануне оба эталонных сорта нефти сократили рост после того, как Саудовская Аравия возобновила погрузку судов в порту Янбу на Красном море. Экспорт осуществляется через трубопровод «Восток – Запад», который позволяет обойти Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке. В субботу Тегеран сообщил об утрате доверия к переговорам с Вашингтоном из-за новых санкций. В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

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    28 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

    Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка иранского телеканала Press TV Накка Хамед вышла на свободу после почти двухнедельного заключения в израильской тюрьме Дамон.

    Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

    После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

    Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

    В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

    В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.

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