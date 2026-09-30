Слепой британец подал в суд на музей из-за отсутствия аудиогида

Слепой мужчина подал иск к Британскому музею из-за отсутствия аудиогидов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полностью незрячий британец Юсуф Али Осман обратился в Британский музей, чтобы узнать о наличии звукового сопровождения для выставки гобелена из Байе. Однако сотрудники сообщили ему, что подобная услуга для этой экспозиции не предусмотрена, передает РИА «Новости».

В связи с этим мужчина подал иск, утверждая, что музей нарушил закон «О равенстве». Истец требует возмещения причиненного ущерба, а также пересмотра внутренней политики учреждения.

По данным издания Telegraph, руководство отказалось от записи аудиогидов из-за опасений замедлить движение посетителей. Каждому гостю отводится всего 40 минут на осмотр исторического артефакта.

Гобелен из Байе, вышитый в конце XI века, достигает более 68 метров в длину и около 50 сантиметров в высоту. Полотно иллюстрирует нормандское завоевание Англии. В июле уникальный экспонат впервые покинул пределы Франции и останется в Лондоне до июля 2027 года.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался признавать право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона.

Глава правительства Британии Энди Бернем решил не вмешиваться в данный конфликт из-за вывезенных произведений искусства.

Ранее американские спецслужбы вернули в Британию сотни пропавших из запасников этого лондонского музея артефактов.