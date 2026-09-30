Жителя Ленобласти задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ленобласти задержали 41-летнего мужчину за оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба областного управления СК России.

«По данным следствия, в марте 2025 года мужчина, используя принадлежащую ему учетную запись в интернет-мессенджере, разместил в публичном сообществе комментарий к публикации о террористическом акте. Согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, опубликованный им текст содержит признаки оправдания терроризма», – говорится в сообщении ведомства.

Расследование началось после проверки оперативных материалов ФСБ. В настоящее время следователи допрашивают фигуранта и планируют просить суд о его аресте.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооруженных мужчин открыли стрельбу и устроили пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами атаки стали 149 человек. Нападавшие попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области. Весной 2026 года суд приговорил исполнителей и 11 пособников к пожизненному заключению, еще четверо получили от 19 до 22 с половиной лет колонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ арестовали другого жителя Ленинградской области за публичное оправдание терроризма в интернете.

А в марте военный суд приговорил одного из фигурантов дела об одобрении нападения на «Крокус» к шести годам лишения свободы. Летом силовики задержали в Ингушетии снабжавшего террористов фальшивыми паспортами пособника.