Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подготовили 200 проектов планирования

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня мы отмечаем знаковое событие – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. От всего сердца поздравляем земляков. Этот день стал символом исторической справедливости, мужества и осознанного выбора миллионов людей», – отмечается в поздравлении ЕИПП.

С сентября 2022 года в работе Минстроя России по восстановлению и развитию воссоединенных регионов активно участвует Единый институт пространственного планирования.

В числе подготовленных проектов три схемы территориального планирования, 49 генеральных планов и комплексные территориальные схемы развития туризма, сообщает ЕИПП.

В 2026 году разрабатывается еще свыше 100 проектов для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В их числе схема территориального планирования части ДНР и 29 генеральных планов.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей с Днем воссоединения с Россией.

В начале месяца вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в новых регионах.