Создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования

Новую версию дрона Supercam S180 научили создавать цифровую карту местности

Tекст: Мария Иванова

О новой модификации дрона сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на международной выставке ADEX 2026 в Баку, передает ТАСС.

По ее словам, аппарат способен предоставлять детальную карту местности еще во время полета. Полученные данные могут применяться для глубокой разведки, обнаружения замаскированных объектов, оценки состояния дорог и мостов, а также выявления окопов, укреплений и складов.

Згировская отметила, что информация с S180 может стать более оперативной альтернативой спутниковым данным. Она позволяет планировать огневое поражение и отслеживать изменения обстановки, в том числе ретроспективно. Использование системы с фотонагрузкой снижает влияние человеческого фактора, так как позволяет детально изучить кадры аэрофотосъемки в любой момент.

В компании уточнили, что скорость фотосъемки регулируется автоматически в зависимости от скорости полета беспилотника, а данные передаются в высоком качестве в режиме реального времени на наземную станцию управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что иностранные заказчики заинтересовались производством российских дронов Supercam S350.

В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam на выставке в Баку.

В январе БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.