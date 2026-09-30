Инфляция в Германии разогналась до максимума за три года

Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.
Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.
Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.
Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.
Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.