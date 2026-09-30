Мочившийся с балкона гражданин России задержан полицией Тбилиси

Очевидцы утверждают, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сам задержанный заявил, что туалет в его квартире был занят, поэтому ему пришлось нарушить общественный порядок, сообщили местные СМИ.
Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16
Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».
Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.
Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.
Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.
На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.
Инцидент произошел на рейсе FZ1073, направлявшемся в Тель-Авив со 180 израильскими пассажирами, передает Israel National News.
Во время полета над Иорданией второй пилот напал с ножом на командира судна. Самолет начал стремительное снижение с высоты около 10 тыс. метров до 4 тыс. метров.
Командир успел подать сигнал бедствия, свидетельствующий о незаконном вмешательстве. По словам очевидцев, кабина была залита кровью. Армия обороны Израиля сообщила: «После поступления сообщений начальник Генерального штаба провел оценку ситуации с командующим ВВС и другими командирами».
Пассажирам и членам экипажа удалось выломать дверь кабины и обезвредить нападавшего. Вскоре лайнер восстановил управление и благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Израильские власти официально расценивают произошедшее как террористический акт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего в Тель-Авив лайнера FlyDubai подал сигнал о захвате воздушного судна.
Вскоре после этого самолет экстренно приземлился на территории Саудовской Аравии.
Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».
Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».
Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».
Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.
Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.
«При выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолет Ту-95», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов.
На месте крушения самолета продолжают работу спасатели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Мазановского округа Амурской области выразил благодарность погибшим членам экипажа военного самолета за их героические действия, которые спасли местных жителей.
Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив
Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.
«Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.
Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.
По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.
Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.
Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.
Бразильцы раскупают «Смерть Ивана Ильича» Толстого по совету футболиста Скарпы
Повесть классика русской литературы Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала хитом продаж в бразильском Amazon после публикации видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Поисковые запросы о произведении в Google также выросли в несколько раз, передает РИА «Новости».
Десятиминутный ролик с разбором книги за несколько недель набрал 700 тыс. просмотров на YouTube-канале спортсмена. А сейчас за блогом следят 278 тыс. подписчиков.
Густаво Скарпа начал делиться мнением о прочитанных книгах около месяца назад. Ранее он уже публиковал видеорецензии на рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Полузащитнику 32 года, он защищает цвета клуба «Атлетико Минейро» с 2024 года, а до этого выступал за английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и команды Бразилии. В 2017 году провел один матч за сборную страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро начал работу центр изучения русской культуры.
Ранее произведения Льва Толстого вошли в число самых скачиваемых книг среди пассажиров московского метро. А американский экономист Джеффри Сакс назвал этого русского писателя героем для всего человечества.
Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников
Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».
Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.
Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,
Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.
В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.
Бортом эмиратской авиакомпании Flydubai, совершившим экстренную посадку в Саудовской Аравии во время рейса Дубай – Тель-Авив, управляли пилоты из России и с Украины, передает ТАСС.
Согласно информации израильского телеканала, украинец выполнял обязанности второго пилота. Ранее этот же источник заявлял, что самолет не смог достичь пункта назначения в Израиле из-за конфликта в кабине.
Уточняется, что экипаж передал сигнал об угоне воздушного судна именно вследствие возникшей драки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские телеканалы назвали драку пилотов причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.
Самолет благополучно сел в Саудовской Аравии.
Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.
В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.
Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.
Также была поражена инфраструктура порта Измаил.
Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.
Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.
ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов
Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.
Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.
Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.
Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.
Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.
Ребека Гринспан стала фаворитом на пост генсека ООН
По итогам четвертого неформального голосования Совета Безопасности ООН бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан оказалась главным претендентом на пост генерального секретаря ООН, передает Reuters со ссылкой на источники.
Гринспан получила десять голосов поддержки, три голоса против и два воздержавшихся. Посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины также получил восемь голосов в поддержку и семь против.
В июле и сентябре Гринспан также лидировала, тогда как в августе первое место занимала Родригес-Биркетт. В гонке за пост после ухода экс-президента Чили Мишель Бачелет участвуют семь кандидатов.
В ходе тайного голосования члены Совбеза отмечают, «поощряют» ли они кандидата, «не поощряют» или «не имеют мнения». Процесс продлится еще несколько раундов, пока пять стран с правом вето – США, Китай, Россия, Франция и Британия – не согласуют единую кандидатуру для рекомендации Генеральной Ассамблее ООН. За всю историю ООН женщину ни разу не выбирали на пост генсека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.
Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года
«В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.
Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.
«Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.
Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».
Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.
По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.
В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.
По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.
Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.
В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.
Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.
Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max
Токаев отметил, что поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом, и назвал его выдающимся государственным деятелем, передает РИА «Новости».
«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – заявил он.
По мнению Токаева, Путин обладает качествами, необходимыми для управления большим государством со сложной историей и собственным представлением о стратегических задачах.
Глава Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном составах. Ранее Токаев также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.
Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai
По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.
Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.
Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.
Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.
Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота
Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.
Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла
Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.
Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.
Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.
Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.
Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.
Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.
При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».