МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Прусикина

Лидер группы Little Big Прусикин объявлен в розыск по уголовной статье

Tекст: Вера Басилая

Соответствующая карточка с данными музыканта появилась в базе ведомства. В ней указано, что Илья Прусикин разыскивается по уголовной статье, однако конкретный состав преступления не уточняется, передает РИА «Новости».

В январе 2023 года Прусикин был включен в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции отмечало, что музыкант получал поддержку от иностранных источников и выступал в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом МВД объявило в розыск Барбашина (внесен в список иностранных агентов).

Весной солист Little Big Прусикин оставил в России долги. В прошлом году лидер музыкального коллектива сохранил статус ИП.