Tекст: Денис Тельманов

Водитель грузового автомобиля погиб после удара украинских военных в Перевальском муниципальном округе Луганской народной республики. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Леонид Пасечник.

«Неонацисты прицельно ударили по грузовой машине на автодороге в Перевальском муниципальном округе. К несчастью, водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – написал Пасечник в Max.

По словам руководителя республики, за прошедшие сутки украинские войска совершили атаки на транспортные средства, жилые дома, а также гражданские, коммунальные и промышленные объекты.

Удары зафиксированы в Перевальском и Славяносербском муниципальных округах, в Алчевске, Стаханове и Брянке.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили около 100 воздушных целей над территорией ЛНР, уточнил Пасечник.

В середине сентября при обстрелах республики пострадали трое мирных жителей.

В начале осени жертвами прицельных атак беспилотников на гражданские автомобили стали четыре человека.



