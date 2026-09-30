Рейс Flydubai вернулся на маршрут после драки пилотов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет направляется на северо-запад над территорией Иордании и постепенно снижает высоту, передает РИА «Новости».

Борт покинул Дубай на 26 минут позже установленного расписания. Ожидается, что лайнер приземлится в пункте назначения в 14.39 мск.

В среду утром другой самолет этого же перевозчика подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Представители авиакомпании подтвердили, что причиной инцидента стала драка между пилотами во время полета. Из-за этого следующий рейс развернулся на половине пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй летевший в Израиль самолет получил команду вернуться в ОАЭ.

До этого второй пилот другого рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна.

Пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.