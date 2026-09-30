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    30 сентября 2026, 14:41 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

    ICE: Биржевые цены на газ в Европе превысили 842 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в среду перешли к росту, превысив отметку в 842 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 809,1 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,2%. К 9:00 мск цена снизилась до 800,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Однако затем начался рост, и к 14:03 мск стоимость газа достигла 842,9 доллара, показав рост на 2,9% к уровню предыдущего дня, отмечает ICE.

    В конце августа эксперты допускали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров на фоне проблем с заполнением хранилищ.

    По данным Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября европейские ПХГ были заполнены более чем на 70%, однако этот показатель стал самым низким для данного дня с начала наблюдений в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов.

    В понедельник стоимость газа выросла до 857 долларов за тысячу кубометров.

    В субботу Евросоюз призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.

    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    29 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в подрыве «Северных потоков», попросил политического убежища в Хорватии, сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

    Адвокат отметил, что предоставление политического убежища является внесудебной процедурой, которая позволит политическому руководству Хорватии высказать свою позицию относительно ситуации с гражданином Украины. Об этом он сообщил украинскому изданию «Бабель», передает ТАСС.

    Катеринчук также уточнил, что запрос об убежище не останавливает процесс экстрадиции автоматически. Защита Журавлева намерена обжаловать решение окружного суда в Хорватии, который ранее разрешил его экстрадицию в Германию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков».

    В августе в Хорватии задержали подозреваемого в подрыве трубопроводов украинца.

    В 2025 году суд Варшавы арестовал его по этому же делу.

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    28 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ирландский историк рассказал о желании европейцев прекратить конфликт на Украине

    Историк Робертс: Население Европы хочет завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население европейских стран не поддерживает курс властей на затягивание конфликта на Украине и желает его скорейшего завершения, заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.

    Европейцы хотят прекращения боевых действий и возобновления нормальных отношений с Россией, приводит слова Робертса на полях дискуссионного клуба «Валдай» РИА «Новости». Профессор выразил надежду, что сопротивление общественности милитаристским устремлениям Запада станет барьером для разжигания войны.

    Заседание международного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. В мероприятии участвуют 120 человек из 40 стран. Главная тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Пленарная сессия состоится 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал принуждение Европы к переговорам с Россией.

    В субботу режиссер Файт Хельмер заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды.

    В пятницу президент Владимир Путин назвал Украину пушечным мясом ЕС для ограничения развития России.

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    29 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года

    EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет министров Испании одобрил пакет мер для борьбы с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включающий ограничение роста тарифов на газ и продление топливных скидок до конца года.

    Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.

    По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».

    Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.

    В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    28 сентября 2026, 05:53 • Новости дня
    Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К концу сентября украинские подземные хранилища заполнены лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема газа.

    Украина накопила в своих подземных хранилищах лишь около 10,5 млрд кубометров газа к концу сентября. Это составляет примерно 79,5% от минимально необходимого объема для прохождения зимы, передает ТАСС.

    Ранее украинские власти практически отказались от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита на европейском рынке. Хранилища пополняются только за счет собственной добычи, однако этих объемов недостаточно для полноценной подготовки к холодам.

    Для достижения минимально необходимого уровня запасов стране потребуется закупить газ на сумму около 1 млрд долларов, а для планового показателя в 14,6 млрд кубометров – около 2,5 млрд долларов. При этом украинский бюджет сейчас испытывает серьезные трудности.

    Отопительный сезон на Украине официально стартует 15 октября, но социальные объекты обычно начинают отапливать раньше. Из-за этого расходовать запасы из незаполненных хранилищ придется уже в ближайшие дни.

    К концу августа Украина накопила в подземных хранилищах лишь 72% от минимально необходимого объема топлива.

    В начале сентября киевские власти потратили практически все финансовые резервы на защиту энергетических объектов перед зимой.

    Годом ранее объемы запасов в украинских ПХГ побили двенадцатилетний антирекорд.

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    29 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Итальянцы и португальцы произвели больше всего пищевых отходов в Евросоюзе

    Евростат: Португальцы и итальянцы выбросили более 100 кг еды на человека за год

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам 2024 года самый высокий уровень образования бытовых пищевых отходов среди стран Европейского союза зафиксирован в Португалии и Италии, где на душу населения пришлось более 100 кг выброшенной еды.

    В среднем в домохозяйствах стран ЕС на одного жителя пришлось 69 кг пищевых отходов. Максимальные показатели продемонстрировали Италия и Португалия с результатами 105 и 103 кг соответственно, пишет Евростат.

    Следом идут Дания и Греция (по 87 кг), Латвия и Мальта (по 86 кг), а также Люксембург (81 кг), отмечает РИА «Новости».

    Наименьшее количество еды выбрасывали в домохозяйствах Испании, где на человека пришлось всего 24 кг отходов. В число самых бережливых стран также вошли Словения (35 кг), Литва (37 кг), Ирландия (41 кг) и Эстония (48 кг).

    В секторе общественного питания средний показатель по ЕС составил 15 кг пищевого мусора на человека. Лидерами в этой категории стали Мальта (36 кг), Кипр и Ирландия (по 34 кг), а минимальные значения зафиксированы в Литве, Венгрии (по 2 кг) и Словакии (3 кг).

    С учетом производственных этапов и розничной торговли общий объем пищевых отходов в ЕС в 2024 году достиг 57,9 млн тонн, что составило 129 кг на душу населения. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 0,7%. Абсолютным лидером по общему объему пищевого мусора на всех этапах от производства до домохозяйств стал Кипр, где образовалось 295 кг отходов на человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца статистическая служба назвала долю жителей Евросоюза с нехваткой денег на отопление.

    В начале месяца европейское ведомство отметило резкое сокращение числа школьников в странах объединения.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Посол в Германии заявил о нежелании России конфликтовать с Европой

    Посол Нечаев: Россия не желает никаких военных столкновений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не стремится ни к каким военным конфликтам с государствами Европы, заявил посол в Германии Сергей Нечаев.

    Об этом Нечаев сообщил в ходе круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста» в Институте Европы РАН, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет военных столкновений с европейскими странами, несмотря на заявления некоторых западноевропейских политиков о якобы возможном «нападении» со стороны России в 2029–2030 годах.

    Он также отметил, что ряд политологов делает выводы о том, что в случае перерастания ситуации в горячую фазу никто не окажет помощи немцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Берлине Сергей Нечаев отметил, что вопросы о «Северных потоках» остались без ответа.

    В начале месяца дипломат назвал провокацией действия Германии в связи с инцидентом с беспилотником.

    В сентябре он заявил о срыве Берлином возможности проведения голосования в Бонне на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 17:01 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Латвии Степаненко и ее отец внесены в базу «Миротворца»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава латвийской партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко и ее отец Сергей Федотов попали в реестр украинского портала «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют главу партии «Суверенная власть» в распространении дезинформации для дискредитации руководства на Украине. Отцу политика, который ведет бизнес в России, вменяют покушение на суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Ранее в базу данных также попал супруг кандидата, депутат Рижской городской думы Вячеслав Степаненко,

    Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября. Юлия Степаненко планирует занять по их итогам пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Латвии начали расследование в отношении Юлии Степаненко из-за финансовых подарков от отца из России.

    Накануне создатели скандального украинского портала внесли в свои списки российского музыканта Александра Махонина.

    В середине сентября в базу данных этого ресурса попала российская волейболистка Варвара Шубина.

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    28 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

    PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува в связи с активными полетами боевых самолетов.

    Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

    Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

    Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

    В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

    В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.

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