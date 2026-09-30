Ульянов ответил назвавшему Россию «карликом» президенту Австрии

Ульянов посоветовал президенту Австрии задуматься о размерах собственной страны

Tекст: Ольга Иванова

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на высказывание австрийского лидера, передает РИА «Новости».

Дипломат посоветовал главе государства задуматься о масштабах собственной страны.

Ранее Александр Ван дер Беллен во время выступления во дворце Хофбург назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Это заявление вызвало резкую критику со стороны пользователей социальных сетей. Комментаторы указали на оторванность политика от реальности и прикрепили к своим сообщениям географическую карту.

«Президент Австрии назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?» – написал Ульянов в социальной сети Х. Дипломат также подчеркнул, что публичным деятелям следует более тщательно подбирать слова во время официальных выступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Михаил Ульянов раскритиковал политику Австрии по затягиванию выдачи виз российским дипломатам.

В ответ на искусственные задержки с оформлением въездных документов Москва заблокировала проведение крупного космического форума на австрийской территории.

Ранее Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.