Мэр Амстердама попросила рэпера Канье Уэста покинуть город

AT5: Мэр Амстердама призвала Канье Уэста уехать из города

Tекст: Мария Иванова

Глава города попросила американского рэпера Канье Уэста уехать из Амстердама сразу после его выступлений в Нидерландах, сообщил телеканал AT5.

Градоначальница пояснила отсутствие юридических оснований для запрета на пребывание музыканта в Амстердаме. При этом она сочла необходимым обозначить принципы местного руководства и призвала исполнителя проявлять максимальное уважение к жителям столицы, в особенности к еврейской общине, отмечает ТАСС.

В июне Уэст посетил Нидерланды для проведения двух концертов в Арнеме, остановившись в Амстердаме. Его визит вызвал широкую дискуссию в стране из-за прежних антисемитских и пронацистских заявлений артиста. Депутаты парламента предлагали закрыть ему въезд, однако правительство не нашло для этого законных оснований.

Центральный еврейский совет Нидерландов пытался отменить выступления через суд, но инстанция не увидела угрозы общественному порядку. Мэр Арнема Ахмед Маркуш также отказался запрещать концерты, которые в итоге посетили десятки тысяч человек.

В апреле МВД Великобритании закрыло артисту въезд в страну, признав его присутствие не отвечающим интересам общества. Уэст планировал стать хедлайнером летнего фестиваля в Лондоне. Британский премьер-министр Кир Стармер назвал приглашение рэпера вызывающим беспокойство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском агентстве подтвердили проведение концертов Канье Уэста в Петербурге.

В середине месяца анонсы выступлений артиста исчезли с его официального сайта.

В начале месяца Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам мероприятия.