Заставившую ребенка лаять перед ГАИ россиянку оштрафовали

Жительницу Дагестана оштрафовали за просьбу к дочери погавкать перед ГАИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщина-водитель из Дагестана оштрафована на 5 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница республики перевозит ребенка на переднем сиденье автомобиля. Женщина попросила дочь спрятаться от инспекторов и предложила ей погавкать. После остановки машины она заявила полицейскому: «Это не ребенок, это собачка», после чего девочка начала лаять.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Changan находилась 29-летняя жительница Левашинского района. Нарушительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомобильные номера внесены в базу ГИБДД, а владелице выписаны административные штрафы за выявленные нарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей до 5 тыс. рублей.

Летом в Дагестане легковой автомобиль с двумя маленькими девочками упал с десятиметрового обрыва.