Орешкин: К 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет

Об этом он заявил в ходе пленарной дискуссии Саммита моды БРИКС. Орешкин подчеркнул, что в таких регионах, как Азия, Латинская Америка и Европа, доля людей старшего поколения будет значительно выше, пишет РИА «Новости».
При этом он отметил, что изменение демографической структуры не приведет к росту доли одежды, предназначенной исключительно для пожилых. По словам Орешкина, современные люди в возрасте ведут себя иначе, чем 30, 50 или 70 лет назад.
В качестве примера он привел 65-летних женщин, которые ведут активный образ жизни и нуждаются в современной, легкой и качественной одежде, не сковывающей движений. Он подчеркнул, что речь идет об одежде для определенного ритма жизни, а не просто для пожилых людей.
Орешкин заключил, что на фоне изменения возрастной структуры населения происходит переосознание самого понятия возраста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Орешкин спрогнозировал, что к концу XXI века половина городов Китая может стать ненужной.
В прошлом году он отмечал ухудшение мировой демографической ситуации.
В прошлом году демографы ожидали спад численности населения мира после достижения отметки в 10 млрд человек.