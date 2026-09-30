Глава РФПИ заявил о масштабной экспансии российских брендов

Выступая в кулуарах модного саммита БРИКС+ в московском Зарядье, руководитель Российского фонда прямых инвестиций указал на востребованность отечественных товаров, передает РИА «Новости».
«Действительно, есть большой интерес к России в мире, многие российские бренды крайне популярны и расширяются на другие рынки», – отметил спикер.
Эксперт добавил, что отечественные производители продемонстрировали стремительный рост. По его словам, компании не только успешно заместили ушедшие западные марки, но и начали активное международное продвижение. Дмитриев уверен в наличии у них громадного потенциала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал появление десятков новых отечественных марок одежды.
Заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов призвал сфокусироваться на формировании собственной идентичности индустрии моды.
Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева назвала уход зарубежных компаний точкой роста для локальных производителей.