Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие

Президент Латвии Ринкевич заявил о готовности разместить ядерное оружие

Tекст: Денис Тельманов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил готовность разместить в стране ядерный арсенал НАТО, если блок примет соответствующее коллективное решение.

«Если возникнет необходимость и будет принято соответствующее коллективное решение НАТО, ядерное оружие будет размещено в Латвии», – заявил глава государства агентству LETA, передает РИА «Новости».

Он добавил, что местное законодательство не содержит запретов на подобные шаги.

Политик напомнил, что еще в 2003 году, готовясь к вступлению в Североатлантический альянс, Рига согласилась участвовать в механизмах коллективной безопасности, включая ядерное сдерживание. При этом он уточнил, что конкретных дискуссий о переброске боеголовок в Латвию сейчас не ведется.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США рассматривают возможность размещения ядерного арсенала в дополнительных европейских государствах. В инициативе заинтересованы страны Балтии и Польша.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у западных границ и расширения инициатив альянса, называемых «сдерживанием».

В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения в своих странах.

Литовское руководство подтвердило факт переговоров с США о размещении американских арсеналов.

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