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    30 сентября 2026, 14:24 • Новости дня

    Путин призвал депутатов Госдумы принимать качественные законы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва призвал депутатов принимать качественные законы и помнить об ответственности перед избирателями.

    Выступая на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва, Владимир Путин обратился к парламентариям, передает РИА «Новости».

    Глава государства поздравил Вячеслава Володина с избранием на пост председателя Госдумы, а депутатов – с победой на выборах.

    «Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы. Учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя. Но качество любого закона, его работоспособность еще важнее», – сказал президент.

    Российский лидер подчеркнул, что работа в парламенте требует огромной ответственности перед избирателями. Он напомнил о важности выполнения обещаний, данных людям в ходе избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обновлении состава депутатов на 41%.

    Парламентарии стоя поприветствовали избранных участников специальной военной операции.

    29 сентября 2026, 20:17 • Новости дня
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и всего мира. Такую оценку он высказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Токаев отметил, что поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом, и назвал его выдающимся государственным деятелем, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – заявил он.

    По мнению Токаева, Путин обладает качествами, необходимыми для управления большим государством со сложной историей и собственным представлением о стратегических задачах.

    Глава Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном составах. Ранее Токаев также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

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    29 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке целей специальной военной операции и признал правоту Москвы в отношении действий Запада.

    Глава государства провел в Кремле встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Додик поблагодарил Путина и высказал полную поддержку целям спецоперации на Украине.

    Он подчеркнул, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях относительно политики западных стран.

    Милорад Додик добавил, что абсолютно согласен с позицией Москвы, и напомнил, что на протяжении всего этого времени находился рядом с Россией и всегда открыто заявлял о своих взглядах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам с лидерами Республики Сербской.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    29 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Итоги выборов в Госдуму подтвердили доверие россиян к партии президента, а соответственно, к внутренней и внешней политике Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. По его мнению, высокая явка показала большую ответственность россиян за будущее страны, а избрание участников программы «Время героев» стало выражением благодарности общества защитникам России. В понедельник Владимир Путин подвел итоги выборов с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и руководством прошедших в Госдуму партий.

    «Прошедшие выборы стали своеобразным индикатором доверия общества к партии президента, а также его внешней и внутренней политике, кадровым решениям главы государства и стратегии в рамках построения многополярного мира», – заявил Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. Он также отметил, что высокая явка стала проявлением гражданской ответственности россиян и их заинтересованности в будущем страны.

    Отдельно эксперт подчеркнул активное участие в кампании ветеранов СВО. «Прохождение в Госдуму и региональные парламенты участников проекта «Время героев», созданного в свое время по инициативе Владимира Путина, стало очередным этапом формирования новой управленческой страты России. Такой результат можно расценивать и как благодарность общества в отношении своих защитников», – полагает политолог.

    В целом, указал собеседник, встреча президента Владимира Путина с руководством прошедших в Госдуму партий показала, что глава государства высоко оценивает значимость прошедшей избирательной кампании, а также роль нижней палаты парламента в политической системе России.

    «И выборы на федеральном уровне, и региональные кампании прошли в полном соответствии с электоральным законодательством и Конституцией. В 33 регионах было доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эта форма волеизъявления защищена лучше, чем, например, операции, которые мы совершаем, когда проводим какую-либо оплату со смартфона. Таким образом, с точки зрения прозрачности и легитимности к прошедшим выборам не может возникнуть никаких вопросов», – подчеркнул спикер.

    «В условиях внешних угроз ЦИК тесно взаимодействовал с различными органами для обеспечения безопасности без ущерба для выборной процедуры», – добавил политолог. Он обратил внимание на колоссальную работу, проделанную внутриполитическим блоком Кремля, выстроившим эффективную архитектуру координации ведомств.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. «Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», – подчеркнул глава государства.

    Он назвал прошедшую избирательную кампанию содержательной, конструктивной и показавшей высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – акцентировал Путин.

    В этот же день президент провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов России, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в России, что в современных условиях особенно важно», – отметил президент.

    Со своей стороны, глава ЦИК указала на одну из ключевых черт кампании – Госдума наполовину обновилась и помолодела на четыре года. «Но самая важная особенность, что в нее были избраны впервые 46 участников и ветеранов СВО», – рассказала Памфилова. Докладчик также указала на другие позитивные маркеры выборов: рекордную за три последних избирательных цикла явку – 59,8%, максимальное количество наблюдателей – 336 тыс. и минимальный уровень отказов в регистрации кандидатов – 0,93%.

    Упомянула Памфилова и дистанционное электронное голосование, с помощью которого в выборах приняли участие 7 млн граждан из 33 регионов. «И конечно, очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать, – это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали. Это не просто рекорд для страны, это вообще рекорд для всего международного пространства», – добавила глава ЦИК.

    Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая нижняя палата Федерального собрания.

    Видео встречи Путина с Памфиловой смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эксперты: Все прошедшие в Госдуму партии поддержали Путина

    Встреча президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий показала готовность разных политических сил, несмотря на разные взгляды, объединиться вокруг общегосударственных задач в экономике, социальной сфере и обеспечении безопасности, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, каждая партия может внести вклад в общую работу, опираясь на свои сильные стороны и профильные компетенции.

    Политолог Петр Колчин обратил внимание, что в ходе встречи лидеры всех партий высказали поддержку президенту. «Они понимают, насколько важно сегодня сплотиться вокруг главы государства. На выборах ведущие политические силы предлагали разные пути развития страны, но показали единство в понимании задач, которые стоят перед Россией в экономике, социальной сфере и безопасности», – сказал эксперт.

    Он также отметил, что Путин прислушивается к интересам всех социальных групп – потому и встречается с лидерами партий, за которыми стоят миллионы избирателей с разными взглядами: «Путину в первую очередь важно знать, какие наказы сторонники партий давали своим кандидатам, потому что президент РФ в равной степени чувствует ответственность за избирателей и «Единой России», и ЛДПР, и «Новых людей», и КПРФ со «Справедливой Россией».

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что каждая политическая сила поддерживала президента в тех вопросах, в которых наиболее сильна. «Мы видели, что так или иначе все парламентские партии поддерживали президента, просто каждая делала это в той сфере, где у нее наиболее сильные компетенции. У кого-то, например, это социальная политика, как у КПРФ. У кого-то это новые подходы и новые нестандартные решения, как у «Новых людей». Но при этом все партии объединяют действительно идею ценности суверенитета и необходимости консолидации, особенно в условиях внешнего давления», – сказал он.

    Политолог Илья Ухов указал на то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, также заявивший о поддержке Верховного главнокомандующего, на встрече говорил уже не так, как несколькими днями ранее.

    «В контексте итогов выборов и консолидации нашего политического класса хотел бы обратить внимание на позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Буквально несколько дней назад, выступая на пресс-конференции по итогам выборов в Госдуму, лидер коммунистов прямо говорил о том, что якобы при сохранении нынешнего политического курса Россия «проиграет». Фактически Зюганов пророчит нам всем поражение. Если уж руководитель компартии настолько смел и категоричен в своих оценках – он мог бы высказать их в лицо президенту. Но почему-то не высказал», – сказал Ухов.

    Эксперт раскритиковал такие пораженческие «набросы» Зюганова, как лидера партии, «которая на словах вроде бы поддерживает курс на победу».

    Руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев считает, что согласие по ключевым задачам не исключает содержательной парламентской дискуссии. «Я думаю, что объединение вокруг общегосударственных задач действительно станет одним из принципов работы Госдумы нового созыва. Но такое объединение вовсе не означает, что все депутаты должны говорить и думать одинаково. Президент отдельно подчеркнул, что разные подходы – это хорошо. И это без сомнения так: если на одну и ту же задачу есть разные взгляды, их можно сопоставить и найти наиболее эффективное решение. Поэтому даже непрошедшие в парламент партии могут быть источником полезных для общества идей», – сказал он.

    Эксперт также отметил, что на новый созыв ложится судьбоносная миссия. «Именно поэтому я бы назвал новый созыв Думой Победы. Это должна быть Дума, которая одновременно законодательно обеспечивает победу и создает условия для дальнейшего развития страны», – добавил Нечаев.

    В понедельник Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. Глава государства назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны.

    На встрече с лидерами парламентских партий президент отдельно отметил вклад всех прошедших в Госдуму политических сил в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности. По его словам, «с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка».

    «Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти – работать вместе с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – подчеркнул Путин.

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    29 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской заявил, что народы двух стран на протяжении истории поддерживают особые отношения.

    Российский лидер принял в Москве делегацию Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В ходе переговоров он подчеркнул, что партнерство между сторонами основано на проверенной временем дружбе, пишет ТАСС.

    Глава государства напомнил, что в текущем году представители республики посетили российскую столицу для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил гостям благодарность за этот визит и внимание к общей исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с лидерами Республики Сербской.

    Летом портрет российского лидера украсил Овальный зал парламента республики.

    Весной глава государства сообщил о намерении продолжить двустороннее сотрудничество.

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    29 сентября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин наградил четырех жителей Запорожской области за спасение людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» четырех жителей Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

    Двое сотрудников администрации и двое работников местной школы удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, следует из документа на портале правовой информации.

    Медалями награждены заместитель главы администрации округа Анатолий Бас, начальник отдела администрации Алексей Борисенко, а также директор и тьютор Великознаменской средней школы № 2 Эдуард Терентьев и Ольга Дятлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Также глава государства посмертно отметил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино.

    На прошлой неделе он отметил наградой курского фельдшера, спасавшего людей в период оккупации ВСУ.

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    29 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин встретился с лидерами Республики Сербской и пожелал им победы на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, пожелав им победы на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине.

    Глава государства выразил надежду на успешное выступление правящей коалиции Республики Сербской на предстоящих 4 октября всеобщих выборах, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что представители Москвы примут участие в ходе голосования в качестве наблюдателей.

    На прошлой неделе политики провели переговоры с послом России Игорем Калабуховым в Восточном Сараево. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее указывал на традиционно тесные исторические связи между Москвой и Республикой Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече главы государства с лидерами Республики Сербской.

    Летом Милорад Додик пообещал сохранить партнерство с Россией после выборов.

    В мае Путин заявил о совместном выступлении Москвы и Республики Сербской за справедливый миропорядок.

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    29 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил проводить ежегодные совместные заседания правительств.

    Путин во вторник провел в Кремле встречу с Додиком и председателем правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Миничем, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Додик обратился к российскому лидеру с предложением: «С вашей стороны было бы хорошо, если бы вы согласились, чтобы мы могли раз в год проводить совместные заседания правительств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Милорад Додик выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

    Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

    Глава государства пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем победы и независимости страны, отметив союзнический характер отношений двух стран.

    «Примите сердечные поздравления по случаю Дня победы и независимости. Этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную и мирную жизнь», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава российского государства отметил, что отношения двух стран носят дружественный и союзнический характер. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей на благо народов, а также для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

    «Россия продолжит оказывать активное содействие абхазским партнерам в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития», – указал Путин.

    В завершение президент России пожелал главе республики здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – счастья и благополучия.

    В августе российский лидер направил Бадре Гунбе поздравления по случаю Дня признания независимости республики.

    В прошлом году Путин отмечал успехи стратегического партнерства двух стран в честь Дня победы и независимости Абхазии.

    Весной 2025 года президент России поздравлял абхазского коллегу со вступлением в должность главы государства.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам образовательных форумов, отметив огромную роль директоров школ и классных руководителей в воспитании подрастающего поколения.

    Президент направил приветствие участникам Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ, передает РИА «Новости».

    Обращение зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

    «Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем учителя. Желаю успехов и благополучия», – говорится в приветствии российского лидера.

    Он также отметил огромную роль директоров школ и классных руководителей в учебном и воспитательном процессе.

    Глава государства подчеркнул, что работа педагогов требует не только глубоких знаний.

    «Директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать», – отметил Путин.

    Ранее президент отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Российский лидер подчеркивал невозможность замены живого преподавателя современными технологиями.

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    30 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина

    Песков выразил признательность Токаеву за высокую оценку Путина

    Кремль оценил слова президента Казахстана о значении Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Москве с благодарностью восприняли слова казахстанского лидера о Владимире Путине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления Касым-Жомарта Токаева.

    «Мы, конечно, очень высоко ценим, мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также добавил, что стратегическое партнерство двух стран нацелено в будущее и охватывает широкий спектр областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира.

    На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем казахстанский лидер выразил признательность главе российского государства за понимание мирных инициатив.

    Политик призвал заморозить военные действия на территории Украины для перехода к переговорам.

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