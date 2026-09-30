Московский суд заочно арестовал главу украинской военной разведки Иващенко

Tекст: Денис Тельманов

Московский суд заочно арестовал начальника Главного управления разведки минобороны Украины Олега Иващенко по обвинению в теракте, передает РИА «Новости».

Решение вынесли в начале сентября, а Мосгорсуд в среду признал его законным.

«Постановление… которым Иващенко Олегу Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения по стражу на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ… оставить без изменений», – решил суд.

Иващенко обвиняется в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Ранее генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что украинские военные, включая Иващенко, проходят обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске 22 мая. В результате обрушения здания погиб 21 человек.

Кроме того, Иващенко заочно обвиняется в теракте из-за атаки дрона на автобус в Брянской области 17 июня. В нем ехала детская футбольная команда. Один пассажир погиб, восемь пострадали, включая шестерых несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил об объявлении Олега Иващенко в международный розыск. Позже ведомство заочно предъявило украинскому военному обвинение из-за удара беспилотника по автобусу с белорусскими детьми.

Представитель России при ООН Анна Евстигнеева назвала начальника украинского ГУР ответственным за данный теракт.