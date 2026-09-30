Захарова сравнила концерт Уэста с черной магией из «Мастера и Маргариты»

Захарова сравнила концерт Канье Уэста с сеансом черной магии из Булгакова

Tекст: Вера Басилая

Ситуация вокруг выступления артиста напомнила Захаровой главу романа «Черная магия и ее разоблачение», передает радио Sputnik.

Она отметила, что «непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением».

Кроме того, Захарова напомнила, что в канун годовщины Победы над фашистской Германией Уэст выпустил клип с прославлением Адольфа Гитлера. Она назвала «чертовщиной» выход такого видеоклипа в день юбилея Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Захарова отметила, что Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но не перед жителями России.

В середине сентября анонсы концертов артиста в Петербурге пропали с его сайта.