Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии

Церемония инаугурации состоялась в здании Государственного драматического театра в Цхинвале, передает ТАСС.
Торжественное мероприятие открыла председатель ЦИК Эмилия Гагиева. Она поздравила победителя досрочных выборов и вручила ему президентское удостоверение.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Республики Южная Осетия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу», – произнес глава государства слова присяги на осетинском языке, положив руку на конституцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом почти 85% голосов.
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил нового руководителя республики с избранием.