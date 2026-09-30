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    30 сентября 2026, 13:57 • Новости дня

    Европу обвинили в запугивании граждан мифической угрозой из России

    Дипломат Жданова заявила о навязывании Европой мифа о российской угрозе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Европейские государства целенаправленно раздувают ситуацию, навязывая населению миф о некой исходящей от Москвы опасности, рассказала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Со стороны европейских стран идет целенаправленное раздувание ситуации. Они продолжают убеждать своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к боевым действиям, к войне против России», – заявила дипломат в ходе закрытого заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова также подчеркнула, что цель подобных действий заключается в рутинизации и нормализации критического сценария в общественном сознании европейцев, передает РИА «Новости».

    По ее словам, курс западных стран на разжигание конфликта совершенно очевиден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией.

    При этом военные расходы некоторых стран Европейского союза приближаются к показателям перед Второй мировой войной.

    29 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения

    Politico: Германия и еще пять стран потребовали урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Коалиция состоятельных стран Евросоюза потребовала радикально сократить следующий долгосрочный бюджет объединения.

    Лидеры Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии призвали сократить проект следующего бюджета Евросоюза «на несколько сотен миллиардов евро», пишет Politico.

    Следующий семилетний многолетний финансовый план, который вступит в силу в 2028 году, регулирует расходы на различные нужды – от субсидий сельскому хозяйству до оборонных программ и выплат бедным регионам. Еврокомиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро. Однако многие страны – нетто-доноры, которые платят в бюджет больше, чем получают из него, хотят сократить свои взносы. Другие страны выступают за увеличение расходов.

    В письме шести стран отмечается, что они финансируют почти 40% всех взносов государств-членов ЕС. Они считают номинальное увеличение бюджета на 60% по сравнению с текущим «просто нереалистичным». Еврокомиссия планирует создать новые возможности для получения доходов за счет общеблоковых налогов, но это не устраивает более экономные страны.

    Ожидается, что председательствующая в Совете ЕС Ирландия представит новый проект бюджета с обновленными цифрами в ближайшие дни. Лидеры обсудят его на саммите в Брюсселе с 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Германия и пять других стран Евросоюза выдвинули ультиматум по бюджету блока. На прошлой неделе Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%. В начале прошлой недели государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    29 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Эстония не предоставила доказательств причастности России к пожару на заводе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге склада компании Milrem Robotics, сообщили в посольстве России.

    МИД Эстонии не смог подтвердить фактами заявления о вине Москвы в инциденте на оборонном предприятии Milrem Robotics в Таллине. «29 сентября временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в министерство иностранных дел Эстонской Республики», – рассказали РИА «Новости» в российском посольстве.

    В дипмиссии уточнили, что в ходе беседы эстонская сторона предъявила обвинения из-за возгорания на таллинском складе 15 августа. Однако никаких доказательств дипломатам не представили, сославшись на незавершенное расследование обстоятельств происшествия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в причастности российских спецслужб к этому инциденту.

    В августе правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте предприятия Milrem Robotics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прибалтийские технологические фирмы поставляют роботизированные системы для украинской армии.

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    27 сентября 2026, 15:18 • Новости дня
    Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность и защитить друг друга в случае военного конфликта.

    Фицо усомнился в надежности европейских партнеров на фоне обострения ситуации с безопасностью, передает ТАСС.

    «Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться даже о равных ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», – подчеркнул политик в интервью телеканалу та-3.

    Политик отметил, что Европа движется к военному конфликту. По его мнению, одна из стран НАТО может спровоцировать столкновение, после чего от Словакии потребуют отправить солдат для защиты виновника эскалации. Фицо добавил, что некоторые европейские лидеры относятся к войне легкомысленно, воспринимая ее как компьютерную игру.

    Глава правительства заверил, что Братислава не станет отправлять войска в случае провокации западного государства против России. Страна готова поддерживать союзников по НАТО иными путями, например, предоставляя логистическую помощь и инфраструктуру, согласно статье пять Североатлантического договора. Фицо также напомнил, что победить ядерную державу невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава словацкого правительства назвал статус полного военного нейтралитета подходящим для республики.

    Ранее политик исключил отправку солдат для войны с Россией.

    Премьер-министр выразил опасения из-за поиска альянсом предлога для масштабного столкновения.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    28 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»

    Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.

    Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

    Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

    По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

    Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

    За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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    28 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Ирландский эксперт спрогнозировал сокращение помощи Киеву со стороны ЕС

    Историк Робертс: ЕС может существенно сократить помощь Киеву в ближайшие месяцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Под влиянием меняющихся общественных настроений поддержка Киева со стороны Евросоюза может существенно сократиться или полностью прекратиться уже в ближайшие месяцы, сообщил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

    Как указал Робертс в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай», поддержка Киева со стороны европейских стран может существенно снизиться или полностью прекратиться в ближайшие месяцы из-за изменения общественных настроений, передает РИА «Новости».

    «Общественное мнение, я думаю, поворачивает вспять ход войны. Возможности для его выражения могут иметь практические последствия. Есть серьезные перспективы остановить этот процесс в ближайшие несколько месяцев», – отметил эксперт.

    В качестве примера возможных политических изменений Робертс привел предстоящие выборы во Франции. По его словам, победа Марин Ле Пен в 2027 году приведет к фундаментальному сдвигу в позиции Парижа и всей Европы.

    Заседание клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября, собрав 120 участников из 40 стран. Главной темой мероприятия стала ответственность за будущее и пределы возможного. Программа завершится пленарной сессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева.

    Кандидат от этой партии остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель спрогнозировала сокращение европейской финансовой поддержки из-за скандальных требований Владимира Зеленского.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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