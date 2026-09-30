Дипломат Жданова заявила о навязывании Европой мифа о российской угрозе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские государства целенаправленно раздувают ситуацию, навязывая населению миф о некой исходящей от Москвы опасности, рассказала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Со стороны европейских стран идет целенаправленное раздувание ситуации. Они продолжают убеждать своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к боевым действиям, к войне против России», – заявила дипломат в ходе закрытого заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Жданова также подчеркнула, что цель подобных действий заключается в рутинизации и нормализации критического сценария в общественном сознании европейцев, передает РИА «Новости».

По ее словам, курс западных стран на разжигание конфликта совершенно очевиден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.

Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией.

При этом военные расходы некоторых стран Европейского союза приближаются к показателям перед Второй мировой войной.