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    30 сентября 2026, 13:45 • Новости дня

    При израильском ударе по Газе погибли четыре палестинца

    При израильском ударе по микроавтобусу в Газе погибли четыре палестинца

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Удар израильской армии был нанесен по микроавтобусу возле торгового центра в районе Таль-аль-Хава, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинское агентство Shehab.

    Несмотря на действующий с октября 2025 года режим прекращения огня, израильские военные продолжают наносить удары по сектору Газа. Целями своих атак Израиль называет объекты и участников движения ХАМАС.

    По оценкам ООН, гуманитарная ситуация в анклаве остается тяжелой. Это связано с масштабными разрушениями, перебоями в работе больниц и проблемами с поставками продовольствия и товаров первой необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье при израильских атаках в Газе за двое суток погибли семь человек.

    На прошлой неделе израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в секторе Газа.

    30 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

    Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет с 180 людьми на борту.

    Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

    «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

    Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

    По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

    Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.

    Комментарии (10)
    30 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

    ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив
    @ IMAGO/Andreas Haas/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщил о захвате, поскольку между пилотами произошла драка, сообщили израильские телеканалы.

    Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

    Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

    Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

    Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

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    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    30 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    Самолет рейсом Дубай – Тель-Авив подал сигнал о захвате
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Направлявшийся из Дубая в Тель-Авив лайнер эмиратской авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате, сообщило израильское телевидение. На перехват самолета отправились истребители ВВС Израиля.

    Пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, затем был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Через некоторое время связь с самолетом прервалась.

    На борту лайнера около 180 пассажиров, ему запретили садиться в Израиле. Воздушное судно развернулось над Иорданией и направилось в Саудовскую Аравию.

    На перехват самолета отправили истребители.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание, в нем участвуют министр обороны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев.

    По данным сервиса Flightradar24, самолет дошел до Иордании, а затем, не входя в иорданское воздушное пространство, развернулся и взял курс на аэропорт города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

    В августе в аэропорту Майами экипаж пассажирского лайнера экстренно прервал вылет из-за агрессивного поведения мужчины, заявившего о планах захватить воздушное судно.

    В 2025 году в Белизе американец с ножом захватил самолет, ранив троих пассажиров, его застрелил другой пассажир.

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    29 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж морского торгового судна успешно ликвидировал возгорание на борту после попадания неопознанного боеприпаса в акватории Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    UKMTO зафиксировало нападение на гражданский флот в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером 28 сентября. «UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар», – говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Специалисты уточнили, что команда корабля оперативно и успешно справилась с огнем. Моряки совершенно не пострадали, а транспортное средство благополучно продолжило следовать по заданному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября в Ормузском проливе неизвестный снаряд также атаковал торговое судно. Несколькими днями ранее в этой же акватории загорелся обстрелянный танкер.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Британии уже сообщало о попадании снаряда в другой корабль.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    30 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    ТВ Израиля: Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Самолетом FlyDubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пилотами самолета Boeing 737 MAX авиакомпании FlyDubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, были граждане ОАЭ и Омана, сообщают израильские телеканалы.

    Не исключается версия о том, что виновником инцидента стал оманец, передает ТАСС со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

    Предполагается, что летчик мог попытаться сознательно спровоцировать авиакатастрофу.

    Предотвратить трагедию удалось благодаря действиям второго пилота. Уточняется, что этот член экипажа является подданным ОАЭ.

    Власти Израиля расценили ЧП как теракт.

    Ранее СМИ сообщали, что устроившие драку на борту пилоты якобы оказались гражданами России и Украины.

    По данным телевидения Израиля, именно драка пилотов стала причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.

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    29 сентября 2026, 23:04 • Новости дня
    На границе Израиля с Газой впервые за долгое время объявили воздушную тревогу

    Воздушная тревога объявлена на границе Израиля с Газой впервые за долгое время

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном с сектором Газа израильском поселке Нахаль-Оз впервые за долгое время сработали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Сирены прозвучали, предупреждая об угрозе ракетного обстрела, причины случившегося выясняются, передает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Ранее армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье стало известно, что в секторе Газа за двое суток при израильских атаках погибли семь человек.

    В субботу ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС.

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    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

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    30 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе FlyDubai

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские спецслужбы рассматривают инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании FlyDubai в Саудовской Аравии как возможную попытку совершения теракта, сообщил источник в Израиле.

    Израильские органы безопасности не исключают, что инцидент на борту лайнера FlyDubai мог быть попыткой совершения террористического акта, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Рассматриваются различные версии, в том числе попытка теракта», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер подал сигнал о захвате.

    Подравшиеся на борту пилоты оказались гражданами России и Украины.

    По данным телевидения, пассажиры рейса предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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