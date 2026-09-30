Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву

Tекст: Алексей Дегтярёв

Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва утвердила структуру и руководство 34 комитетов, передает РИА «Новости».

Парламентарии создали два новых подразделения: комитет по уголовному и административному законодательству, а также комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Разделение прежнего комитета по государственному строительству призвано снизить нагрузку на депутатов. Новая структура по цифровому развитию займется контролем за технологиями искусственного интеллекта, маркетплейсами и беспилотными системами. Ее возглавил Александр Сидякин («Единая Россия»).

Представители «Единой России» получили руководство в 20 комитетах. Андрей Макаров продолжит руководить комитетом по бюджету, Максим Топилин займется экономической политикой, а Петр Толстой – международными делами.

КПРФ досталось пять комитетов, в том числе по аграрным вопросам под руководством Владимира Кашина.

ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по три руководящих поста. Анатолий Аксаков из «Справедливой России» возглавил комитет по финансовому рынку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме новых комитетов по искусственному интеллекту и уголовному законодательству.

Руководитель рабочей группы Виктор Пинский рассказал о планах сформировать в нижней палате парламента 34 комитета.

Напомним, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы.