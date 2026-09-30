Международная федерация силового спорта приняла российские правила

Международная федерация силового спорта перешла на российские правила

Tекст: Мария Иванова

По словам Красноперова, впервые в истории спорта международная организация перевела российские правила на все языки мира и взяла их за основу, передает ТАСС.

В каждой из 68 стран – участниц WSF правила соревнований по силовому спорту теперь будут соответствовать нормам, разработанным Федерацией силового спорта России.

Первый официальный чемпионат страны по силовому спорту пройдет 3 октября в Екатеринбурге. По его итогам будет сформирована национальная сборная для участия в чемпионате мира, который состоится 5–7 декабря в Мумбаи.