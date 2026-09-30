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    Володин переизбран председателем Госдумы
    30 сентября 2026, 13:15 • Новости дня

    Депутаты поздравили исторические регионы с Днем воссоединения с Россией

    Депутаты Госдумы от Донбасса и Новороссии поздравили жителей исторических регионов с четвертой годовщиной воссоединения с Россией, отметив успехи в восстановлении территорий.

    Парламентарии от исторических регионов поздравили жителей с Днем воссоединения с Россией. Церемония подписания договоров о вхождении четырех территорий состоялась четыре года назад.

    За это время в Донбассе и Новороссии началась активная работа по восстановлению инфраструктуры. При поддержке регионов-шефов ремонтируются социальные объекты и строятся новые дома, а жители получают социальные выплаты, включая материнский капитал.

    Депутат Госдумы от ЛНР Денис Колесников отметил высокую явку на выборах. «Мы добились своего, вернулись домой, в родную Россию. Только единой командой, все вместе мы идем к победе и обязательно ее добьемся», – подчеркнул он.

    По словам депутата от Херсонской области Елены Дмитрук, дата 30 сентября напоминает о восстановлении исторической справедливости.

    Депутат Госдумы Галина Данильченко, ранее занимавшая пост главы Мелитополя, добавила, что открытие сессии Госдумы в этот праздник символично.

    Избранный в Госдуму от Донецкой Народной Республики Сергей Добровольский назвал прошедшие выборы завершением интеграции территорий в российское правовое поле.

    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов девятого созыва.

    Парламентарии от фракции «Единая Россия» определились с кандидатами на посты руководителей 20 комитетов Государственной думы, передает РИА «Новости». «Решения приняты единогласно. На первом собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме IX созыва депутаты поддержали выдвинутые партией кандидатуры на должности председателей 20 думских комитетов», – говорится в сообщении думской фракции.

    Кроме того, партия определила претендентов на посты председателей комиссий Государственной думы.

    Ранее на должность спикера нижней палаты парламента фракция единогласно выдвинула Вячеслава Володина.

    До этого председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов на посты руководителей комитетов нижней палаты парламента. Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Государственной думе девятого созыва создадут 34 комитета.

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    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Балицкий: Выборы в Госдуму завершили интеграцию Запорожской области в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прошедшие выборы в Госдуму стали финальным этапом интеграции Запорожской области в политическое и правовое пространство России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    «Выборы депутатов Государственной думы – это финальный этап полноценной интеграции Запорожской области в единое политическое и правовое пространство России», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    По его словам, явка, превысившая 80%, служит прямым доказательством единства жителей региона. Он отметил, что голосование проходило в сложных условиях из-за риска провокаций, однако область сделала выбор в пользу России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин также называл выборы в Госдуму финальным этапом интеграции региона в правовое поле России.

    Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявлял о завершении интеграции Донбасса и Новороссии в российскую избирательную систему.

    Члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами сообщали об успешном проведении голосования в Запорожской области на фоне военного положения.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На первом заседании Госдумы девятого созыва сформированы 34 комитета, созданы новые подразделения по цифровому развитию и уголовному законодательству.

    Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва утвердила структуру и руководство 34 комитетов, передает РИА «Новости».

    Парламентарии создали два новых подразделения: комитет по уголовному и административному законодательству, а также комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Разделение прежнего комитета по государственному строительству призвано снизить нагрузку на депутатов. Новая структура по цифровому развитию займется контролем за технологиями искусственного интеллекта, маркетплейсами и беспилотными системами. Ее возглавил Александр Сидякин («Единая Россия»).

    Представители «Единой России» получили руководство в 20 комитетах. Андрей Макаров продолжит руководить комитетом по бюджету, Максим Топилин займется экономической политикой, а Петр Толстой – международными делами.

    КПРФ досталось пять комитетов, в том числе по аграрным вопросам под руководством Владимира Кашина.

    ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по три руководящих поста. Анатолий Аксаков из «Справедливой России» возглавил комитет по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме новых комитетов по искусственному интеллекту и уголовному законодательству.

    Руководитель рабочей группы Виктор Пинский рассказал о планах сформировать в нижней палате парламента 34 комитета.

    Напомним, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы.

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    30 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Госдума утвердила руководителей комитетов нового созыва

    «Единая Россия» получила руководство в 20 комитетах Госдумы девятого созыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы девятого созыва на первом пленарном заседании в среду проголосовали за постановление об избрании председателей 34 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты.

    Парламентарии на первом пленарном заседании утвердили руководителей 34 профильных комитетов, передает ТАСС.

    Согласно принятому постановлению, большинство руководящих постов досталось представителям фракции «Единая Россия». Они взяли под свой контроль 20 направлений работы нижней палаты.

    Пять комитетов возглавили депутаты от КПРФ. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» получили в свое ведение по три структуры.

    В частности, главным по госстроительству стал Павел Крашенинников, оборону доверили Владимиру Касатонову, а международные дела – Петру Толстому.

    Комитет по бюджету и налогам перешел под руководство единоросса Андрея Макарова. Вопросами безопасности и противодействия коррупции займется Василий Пискарев.

    Коммунист Владимир Кашин стал председателем комитета по аграрным вопросам, а его коллега Нина Останина будет курировать защиту прав семьи.

    Элеонора Кавшар из ЛДПР возглавила комитет по труду и социальной политике. Представитель «Новых людей» Тимур Каноков займется развитием туристической инфраструктуры.

    Анатолий Аксаков от «Справедливой России» назначен руководителем комитета по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты от фракции «Единая Россия» поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов.

    Ранее председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список претендентов на эти посты.

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    30 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Путин выступит на первом заседании Госдумы девятого созыва

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду выступит на первом заседании Государственной думы девятого созыва, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    О планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Также Путин в формате видеоконференции проведет встречу с избранными главами регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    В понедельник Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий.

    Президент назвал избирательную кампанию масштабной и значимой.

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    30 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Володин сообщил о масштабном обновлении состава Госдумы

    Володин: Состав Госдумы девятого созыва обновился на 41%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата, заявил депутат Госдумы девятого созыва, председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин.

    В ходе первого пленарного заседания девятого созыва палаты Вячеслав Володин отметил масштабные изменения в составе парламентариев, передает РИА «Новости».

    «В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41%. В состав Государственной думы вошли 184 новых депутата», – заявил Володин.

    Он также подчеркнул важность консолидации всех политических сил для реализации повестки президента и достижения целей национального развития.

    По словам Володина, несомненным приоритетом в работе парламента должно стать законодательное обеспечение целей специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия распределила все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента. Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула его кандидатом на этот пост.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Володин пообещал использовать опыт депутатов – участников СВО в Госдуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы девятого созыва, председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин заявил, что постарается сделать все, чтобы были реализованы знания и опыт избранных депутатов из числа участников СВО.

    Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки парламентариев, участвовавших в спецоперации, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в новом созыве палаты насчитывается 48 таких депутатов.

    «Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку. Поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы», – подчеркнул политик. Он также выразил надежду на взаимную поддержку и обратную связь.

    В среду стартовало первое заседание Госдумы девятого созыва, которое открыл Юрий Петров. Парламентариям предстоит избрать председателя палаты, его заместителей, а также утвердить руководителей 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Кандидатуру Володина на пост спикера выдвинула фракция «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на первом заседании девятого созыва парламентарии стоя поприветствовали избранных депутатов – участников спецоперации.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать им всестороннюю поддержку для успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность уникального опыта героев для работы парламента.

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    30 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах

    Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах

    Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Государственной думы девятого созыва с победой на выборах.

    Глава государства посетил первое пленарное заседание новой Думы в среду, передает РИА «Новости».

    «Коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах», – обратился Путин к парламентариям.

    В среду Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Президент поблагодарил россиян за высокую явку.

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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