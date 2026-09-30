Парламентарии от исторических регионов поздравили жителей с Днем воссоединения с Россией. Церемония подписания договоров о вхождении четырех территорий состоялась четыре года назад.

За это время в Донбассе и Новороссии началась активная работа по восстановлению инфраструктуры. При поддержке регионов-шефов ремонтируются социальные объекты и строятся новые дома, а жители получают социальные выплаты, включая материнский капитал.

Депутат Госдумы от ЛНР Денис Колесников отметил высокую явку на выборах. «Мы добились своего, вернулись домой, в родную Россию. Только единой командой, все вместе мы идем к победе и обязательно ее добьемся», – подчеркнул он.

По словам депутата от Херсонской области Елены Дмитрук, дата 30 сентября напоминает о восстановлении исторической справедливости.

Депутат Госдумы Галина Данильченко, ранее занимавшая пост главы Мелитополя, добавила, что открытие сессии Госдумы в этот праздник символично.

Избранный в Госдуму от Донецкой Народной Республики Сергей Добровольский назвал прошедшие выборы завершением интеграции территорий в российское правовое поле.