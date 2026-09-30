Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

Tекст: Катерина Туманова

Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

«Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.