Беженцы устроили массовую драку с мачете в центре нидерландского Арнема

GeenStijl: В Нидерландах беженцы устроили массовую драку с применением мачете

Tекст: Мария Иванова

Массовая потасовка между просителями убежища произошла вечером во вторник на площади Коренмаркт в центре Арнема. Несколько компаний молодых людей вступили в конфликт, в ходе которого один из участников беспорядочно наносил удары мачете, сообщил портал GeenStijl.

По данным телеканала NOS, сигнал о беспорядках поступил в полицию около 21:30. В результате инцидента один человек получил ножевые ранения в грудь, плечо и спину и был госпитализирован.

Правоохранительные органы направили в центр города усиленные наряды и задержали по меньшей мере троих подозреваемых, отмечает ТАСС.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш заявил, что в беспорядках участвовали молодые беженцы, в том числе несовершеннолетние. Градоначальник подчеркнул, что этим людям нечего делать в Нидерландах и они должны покинуть страну. Власти города ранее неоднократно обращали внимание на проблемы с безопасностью из-за кочующих просителей убежища, которые регулярно устраивают драки и поножовщину в районе центрального вокзала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинских беженцев обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

В феврале нидерландские власти инициировали расследование случаев эксплуатации приезжих с Украины.