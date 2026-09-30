Эксперты: Качественное обновление Госдумы соответствует запросу избирателей

ЭИСИ и ВЦИОМ: Итоги Выборы отразили запросы общества на консолидацию и меритократию

Tекст: Олег Исайченко

Думская кампания впервые проходила в условиях СВО. И это неминуемо наложило свой отпечаток на результаты, сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, в этом смысле выборы стали «форматом обеспечения дополнительной легитимности».

«Особенно важно, что Россия, несмотря на угрозы, шантаж и удары беспилотников противника, спокойно провела выборы и в 2024 году, и в 2026 году», – продолжил аналитик. Он также отметил, что сплоченность вокруг флага, которая наблюдалась на протяжении всей кампании, а также отмечается по итогам голосования, «перерастает в онтологическую консолидацию общества».

«Я называю это – «Путинский консенсус». Он обусловил всю кампанию, заставил партии работать по алгоритму: чем меньше популизма – тем визуально меньше патернализма», – указал политолог.

Помимо СВО, свое влияние на выборы оказали западные санкции и усиленные атаки на регионы, заметил в свою очередь Валерий Федоров, директор ВЦИОМ. «Выборы были скорее не межпартийной борьбой, а референдумом о доверии курсу президента. Люди понимают, что через поддержку действующего руководства лежит путь к миру, стабилизации, послевоенному восстановлению и долгосрочному развитию», – объяснил спикер.

Среди причин рекордной явки он назвал трехдневный формат выборов, развитие ДЭГ, особую активность прифронтовых регионов и возможность проголосовать досрочно.

Главным итогом выборов эксперт считает сохранение пятипартийной структуры Госдумы при изменении пропорций количества мандатов. «Единая Россия» выступила как партия президента и верховного главнокомандующего, а руководители субъектов возглавили региональные группы. Народная программа и привлечение ветеранов СВО стали стержнем партийной кампании», – детализировал он.

«КПРФ осталась партией номер два. ЛДПР показала хорошие результаты и «перезагрузилась». «Новые люди» укрепили фракцию и расширили влияние. Они претендуют на статус голоса городского среднего класса. «Справедливая Россия» не оправдала ожиданий, тем не менее осталась в Госдуме», – отметил социолог.

Спикер также указал на трансформации в российском самосознании, которые можно зафиксировать по итогам выборов: цивилизационная самобытность стала общественной нормой, патернализм заменяется взаимной субсидиарностью, усиливается институт семьи и меритократия.

Согласно социологии*, основу электората «Единой России» составляет патриотически настроенное население, поддерживающее президента и считающее трудности временными, указал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «94% сторонников ЕР гордятся российским гражданством, 67% считают российскую самоидентичность ведущей, а главным предметом гордости за страну называют президента Владимира Путина», – продолжил он.

Социолог также указал на возросший общественный запрос на меритократию: 84% одобряют привлечение участников СВО в органы власти. «В целом 74% избирателей «Единой Россия» ожидают улучшений уже в следующем году», – добавил он. Что касается других групп, то электорат ЛДПР гордится в большей степени историей и масштабами страны, а приверженцы «Новых людей» – культурой, народом и природой. Сторонники КПРФ оценивают ситуацию критически и не ожидают улучшений», – детализировал докладчик.

Высокая явка на выборах показала такую консолидацию общества, которую не смогло предсказать даже большинство социологов, заметил Дмитрий Гусев, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). «Одними из главных тем кампании были СВО, патриотизм, поддержка бойцов и их семей. Протест провалился, и в том числе этим обусловлены высокие показатели «Единой России». Также успех партии власти зиждется на конкретных делах, заложенных в народной программе», – подчеркнул политолог.

Коснулся спикер и ситуации с другими партиями. «Главный слоган КПРФ – «Вернем России будущее» – не сработал. Высокие результаты ЛДПР обеспечены использованием образа Жириновского и применением консервативного популизма. «Новым людям» удалось консолидировать прогрессивистов и предпринимателей. «Справедливой России» остаться в Думе помогла ставка на социалистический популизм и ультрапатриотизм», – перечислил он.

По его прогнозу, основная борьба в ближайшем пятилетнем электоральном цикле развернется вокруг президентских выборов 2030 года. «Информационное давление на Россию будет расти. Кроме того, принципиальной для всех политических сил страны станет судьба СВО: ее дальнейшая эскалация или победа России. В фокусе внимания останется и социально-экономическая ситуация, и предложения простых популистских решений на политическом рынке», – объяснил аналитик.

Отдельно аналитики остановились на роли ветеранов и участников СВО. Так, Никита Сетов, замгендиректора по работе с органами государственной власти КГ «Полилог», напомнил, что в Госдуму прошли 46 ветеранов СВО, в том числе участники президентской программы «Время героев», большинство из них – члены «Единой России».

«У участников спецоперации крайне выраженная терминальная искренность, у них чувство справедливости выражено наиболее сильно, в понимании, что хорошо и что плохо в части настоящего и будущего страны, в части честности работы со своими избирателями. Будет интересно увидеть, как эти почти 10% Думы покажут себя и с точки зрения инициатив, и с точки зрения «полевой» работы с людьми, которые их избрали», – отметил эксперт.

Также, указал он, в Госдуму прошли 28 участников конкурса «Лидеры России – политика». «Обновление российской политической системы обретает системную модель. Это плюс в глазах избирателя, являющегося не просто голосующим субъектом, а компетентным заказчиком. Он прекрасно знает, что ему нужно получить от тех людей, за которых он отдал голос», – резюмировал политолог.

*Результат телефонных опросов, проведенных ИНСОМАР 27–30 июля и 3–6 сентября среди 1,6 тыс. россиян. Выборка: стратифицированная квотная репрезентативная с элементами случайного отбора респондентов. Максимально допустимая погрешность: +–2,45%. Опросы проведены ООО «ИНСОМАР» по собственной инициативе.