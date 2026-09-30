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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня

    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж морского торгового судна успешно ликвидировал возгорание на борту после попадания неопознанного боеприпаса в акватории Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    UKMTO зафиксировало нападение на гражданский флот в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером 28 сентября. «UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар», – говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Специалисты уточнили, что команда корабля оперативно и успешно справилась с огнем. Моряки совершенно не пострадали, а транспортное средство благополучно продолжило следовать по заданному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября в Ормузском проливе неизвестный снаряд также атаковал торговое судно. Несколькими днями ранее в этой же акватории загорелся обстрелянный танкер.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Британии уже сообщало о попадании снаряда в другой корабль.

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    29 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    США выделили 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство энергетики США объявило о намерении предоставить взаймы до 40 млн баррелей сырой нефти из стратегического резерва страны.

    Американское ведомство опубликовало тендерный документ, согласно которому открыт сбор заявок на предоставление взаймы сырой нефти. Прием обращений от компаний, заинтересованных в соответствующей сделке, продлится до 6 октября, передает РИА «Новости».

    Поставки энергоресурсов будут осуществляться в ноябре и декабре 2026 года из специализированных хранилищ Bryan Mound и Big Hill, которые расположены на территории штата Техас. Из каждого объекта планируется выделить по 20 млн баррелей. Возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

    К концу прошлой недели, завершившейся 25 сентября, объем стратегического резерва нефти Соединенных Штатов снизился до 283,8 млн баррелей. Указанный показатель обновил минимальный уровень, зафиксированный в октябре 1982 года.

    Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана. В воскресенье Соединенные Штаты оценили ежедневный объем проходящей через Ормузский пролив нефти в 13 млн баррелей. Летом американская администрация лишилась доступа к четверти национального нефтяного резерва.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Нидерланды начали проверки багажа из Израиля на запрещенные товары

    В Нидерландах таможня стала выборочно проверять багаж из Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Таможня Нидерландов проводит выборочные проверки багажа пассажиров, прибывающих из Израиля, на предмет наличия товаров с незаконных израильских поселений.

    Таможня Нидерландов проверяет багаж прибывающих из Израиля пассажиров на наличие запрещенных товаров с территорий незаконных израильских поселений, сообщил представитель службы Оскар ван Элферен, передает РИА «Новости».

    Проверки проводятся выборочно на основе имеющихся данных, отметил он. Правила, обязывающие таможенную службу проверять багаж на такие товары, вступили в силу 22 сентября.

    Ван Элферен опроверг информацию, что проверяется каждый прибывающий из Израиля самолет, объяснив это нехваткой персонала. За нарушение запрета на ввоз продукции с этих территорий предусмотрено до шести лет лишения свободы или штраф до 110 тыс. евро за умышленное нарушение и до одного года лишения свободы или штраф до 27,5 тыс. евро – за неумышленное.

    Ранее МИД Израиля предупреждал своих граждан о возможных тюремных сроках за ввоз в Нидерланды подобных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран.

    В августе Нидерланды подтвердили бойкот «Евровидения» из-за Израиля.

    В мае премьер Нидерландов назвал незаконной войну США и Израиля против Ирана.

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    29 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    КСИР призвал американцев отстранить от власти «злых политиков»

    КСИР Ирана призвал американцев сменить власть в США

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции Ирана в открытом письме обратился к американцам с призывом отстранить от власти политиков, ответственных за нынешнее состояние США.

    В письме КСИР говорится о возможности мирного сосуществования. Американцев призывают отстранить от власти злых, лживых и жестоких политиков и доверить управление страной мудрым людям, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что Иран не питает вражды к американскому народу, а лозунг «Смерть Америке» направлен против преступлений американской элиты.

    Письмо посвящено текущему конфликту между США и Ираном. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, Иран ответил тем же.

    В середине июня был подписан меморандум о прекращении боевых действий, но затем удары возобновились. Конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в КСИР призвали граждан США задуматься об итогах нападений на другие страны.

    В начале месяца Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца. В конце лета КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак.

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    29 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевые страны – участницы ОПЕК+ планируют сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре в ходе предстоящей встречи в выходные, узнало Bloomberg.

    Ключевые участники ОПЕК+ намерены сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре без изменений. Страны во главе с Россией и Саудовской Аравией, формально завершившие отмену сокращений поставок 2023 года, планируют ратифицировать существующую дорожную карту, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Добыча миллионов баррелей ближневосточной нефти приостановлена, несмотря на признаки восстановления потоков, нарушенных конфликтом с Ираном. Это делает ряд целевых повышений, согласованных с начала конфликта, в значительной степени символическими.

    У группы есть план воздержаться от возобновления производства, приостановленного в 2022 году, как минимум до конца текущего года.

    Возобновление добычи осложняется тем, что многим странам ОПЕК+ трудно вернуться к прежним уровням из-за сокращения производственных мощностей на фоне недостаточных инвестиций и санкций.

    Политика альянса на 2027 год будет зависеть от результатов обзора производственных мощностей стран-участниц. Ожидается, что этот процесс завершится на текущей неделе, а итоги рассмотрят министры нефти на официальной встрече 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран ОПЕК+ с сентября начали наращивать добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки и сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь.

    При этом в августа страны ОПЕК+ существенно отстали от плана, по данным  Международного энергетического агентства (МЭА).

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    29 сентября 2026, 23:04 • Новости дня
    На границе Израиля с Газой впервые за долгое время объявили воздушную тревогу

    Воздушная тревога объявлена на границе Израиля с Газой впервые за долгое время

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном с сектором Газа израильском поселке Нахаль-Оз впервые за долгое время сработали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Сирены прозвучали, предупреждая об угрозе ракетного обстрела, причины случившегося выясняются, передает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Ранее армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье стало известно, что в секторе Газа за двое суток при израильских атаках погибли семь человек.

    В субботу ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС.

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    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

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    30 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Пентагон: Военные США покинули авиабазу в иракском Эрбиле

    Пентагон сообщил о выводе войск коалиции с авиабазы в Эрбиле

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные и силы международной коалиции завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле в связи с окончанием миссии «Непоколебимая решимость».

    Вооруженные силы Соединенных Штатов и их союзники по коалиции завершили вывод личного состава и техники с авиабазы в Эрбиле, передает РИА «Новости». Этот шаг стал частью окончания военной миссии «Непоколебимая решимость» на иракской территории.

    «Упорядоченный вывод коалиционных сил и техники с авиабазы Эрбиль знаменует успешное завершение военной миссии, которая привела к разгрому ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) в Ираке», – заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Месяцем ранее власти Ирака отвергли идею сохранения части иностранных войск после 30 сентября.

    Весной беспилотники атаковали американский военный объект в Эрбиле.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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