Володин пообещал использовать опыт депутатов – участников СВО в Госдуме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки парламентариев, участвовавших в спецоперации, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в новом созыве палаты насчитывается 48 таких депутатов.

«Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку. Поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы», – подчеркнул политик. Он также выразил надежду на взаимную поддержку и обратную связь.

В среду стартовало первое заседание Госдумы девятого созыва, которое открыл Юрий Петров. Парламентариям предстоит избрать председателя палаты, его заместителей, а также утвердить руководителей 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Кандидатуру Володина на пост спикера выдвинула фракция «Единая Россия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на первом заседании девятого созыва парламентарии стоя поприветствовали избранных депутатов – участников спецоперации.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать им всестороннюю поддержку для успешной адаптации к законотворческой деятельности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность уникального опыта героев для работы парламента.