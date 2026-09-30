  • Новость часаАвиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

    29 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии
    Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители оппозиционных фракций молдавского парламента объявили о поддержке инициативы по отстранению президента Молдавии Майи Санду по обвинению в государственной измене и узурпации власти.

    Почти половина депутатов парламента Молдавии поддержала инициативу об импичменте президенту страны Майи Санду. Соответствующее заявление прозвучало на специальном брифинге представителей оппозиционных фракций, пишет ТАСС.

    В официальной инициативе об импичменте указаны серьезные претензии к главе государства. Санду обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации власти и провоцировании раскола внутри страны. Документ об отстранении подписали все поддержавшие инициативу депутаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 46 оппозиционных депутатов молдавского парламента инициировали процедуру отстранения Майи Санду от должности.

    Ранее бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил о причастности главы государства к хищению 1 млрд долларов.

    До этого молдавский лидер перешла к политике преследования политических оппонентов.

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    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS

    Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16

    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие нашли целую американскую высокоточную ракету APKWS II, которую украинские войска применяют для борьбы с беспилотниками.

    Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».

    Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.

    Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.

    Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 17:59 • Новости дня
    Экипаж разбившегося в Амурской области Ту-95 отвел самолет от домов
    Экипаж разбившегося в Амурской области Ту-95 отвел самолет от домов
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж военного самолета Ту-95, совершившего аварийную посадку в Амурской области, сделал все возможное для того, чтобы отвести машину от жилых домов, сообщило правительство региона.

    «При выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолет Ту-95», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов.

    На месте крушения самолета продолжают работу спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Мазановского округа Амурской области выразил благодарность погибшим членам экипажа военного самолета за их героические действия, которые спасли местных жителей.

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    29 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны

    Путин запретил юрлицам вывозить наличные в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин расширил ограничения на вывоз наличных рублей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Документ вводит ограничения для бизнеса вне зависимости от перевозимой суммы.

    «Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации... юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», – говорится в тексте указа.

    До подписания этого документа ограничение на вывоз наличной российской валюты распространялось исключительно на страны Евразийского экономического союза.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин ограничил вывоз наличной валюты в страны Евразийского экономического союза.

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    29 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер

    Бразильцы раскупают «Смерть Ивана Ильича» Толстого по совету футболиста Скарпы

    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер
    @ Anderson Lira/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы.

    Повесть классика русской литературы Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала хитом продаж в бразильском Amazon после публикации видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Поисковые запросы о произведении в Google также выросли в несколько раз, передает РИА «Новости».

    Десятиминутный ролик с разбором книги за несколько недель набрал 700 тыс. просмотров на YouTube-канале спортсмена. А сейчас за блогом следят 278 тыс. подписчиков.

    Густаво Скарпа начал делиться мнением о прочитанных книгах около месяца назад. Ранее он уже публиковал видеорецензии на рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

    Полузащитнику 32 года, он защищает цвета клуба «Атлетико Минейро» с 2024 года, а до этого выступал за английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и команды Бразилии. В 2017 году провел один матч за сборную страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро начал работу центр изучения русской культуры.

    Ранее произведения Льва Толстого вошли в число самых скачиваемых книг среди пассажиров московского метро. А американский экономист Джеффри Сакс назвал этого русского писателя героем для всего человечества.

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    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    30 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН

    Ребека Гринспан стала фаворитом на пост генсека ООН

    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вырвалась вперед в борьбе за пост генерального секретаря ООН после четвертого тайного голосования Совета Безопасности, узнало Reuters.

    По итогам четвертого неформального голосования Совета Безопасности ООН бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан оказалась главным претендентом на пост генерального секретаря ООН, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Гринспан получила десять голосов поддержки, три голоса против и два воздержавшихся. Посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины также получил восемь голосов в поддержку и семь против.

    В июле и сентябре Гринспан также лидировала, тогда как в августе первое место занимала Родригес-Биркетт. В гонке за пост после ухода экс-президента Чили Мишель Бачелет участвуют семь кандидатов.

    В ходе тайного голосования члены Совбеза отмечают, «поощряют» ли они кандидата, «не поощряют» или «не имеют мнения». Процесс продлится еще несколько раундов, пока пять стран с правом вето – США, Китай, Россия, Франция и Британия – не согласуют единую кандидатуру для рекомендации Генеральной Ассамблее ООН. За всю историю ООН женщину ни разу не выбирали на пост генсека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.

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    30 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

    ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив
    @ IMAGO/Andreas Haas/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщил о захвате, поскольку между пилотами произошла драка, сообщили израильские телеканалы.

    Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

    Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

    Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

    Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

    Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет с 180 людьми на борту.

    Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

    «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

    Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

    По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

    Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.

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    29 сентября 2026, 20:17 • Новости дня
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и всего мира. Такую оценку он высказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Токаев отметил, что поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом, и назвал его выдающимся государственным деятелем, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – заявил он.

    По мнению Токаева, Путин обладает качествами, необходимыми для управления большим государством со сложной историей и собственным представлением о стратегических задачах.

    Глава Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном составах. Ранее Токаев также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    30 сентября 2026, 11:20 • Новости дня
    Подравшиеся на борту самолета Flydubai пилоты оказались из России и с Украины
    Подравшиеся на борту самолета Flydubai пилоты оказались из России и с Украины
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за драки между российским и украинским пилотами, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    Бортом эмиратской авиакомпании Flydubai, совершившим экстренную посадку в Саудовской Аравии во время рейса Дубай – Тель-Авив, управляли пилоты из России и с Украины, передает ТАСС.

    Согласно информации израильского телеканала, украинец выполнял обязанности второго пилота. Ранее этот же источник заявлял, что самолет не смог достичь пункта назначения в Израиле из-за конфликта в кабине.

    Уточняется, что экипаж передал сигнал об угоне воздушного судна именно вследствие возникшей драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские телеканалы назвали драку пилотов причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.

    Самолет благополучно сел в Саудовской Аравии.

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