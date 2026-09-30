Володин сообщил о масштабном обновлении состава Госдумы

В ходе первого пленарного заседания девятого созыва палаты Вячеслав Володин отметил масштабные изменения в составе парламентариев, передает РИА «Новости».
«В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41%. В состав Государственной думы вошли 184 новых депутата», – заявил Володин.
Он также подчеркнул важность консолидации всех политических сил для реализации повестки президента и достижения целей национального развития.
По словам Володина, несомненным приоритетом в работе парламента должно стать законодательное обеспечение целей специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия распределила все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента. Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула его кандидатом на этот пост.