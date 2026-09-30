Володин переизбран председателем Госдумы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.