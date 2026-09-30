Труп в холодильнике в Волгоградской области нашли после отключения света

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тело обнаружили после того, как в муниципальном жилье отключили электричество из-за задолженности по коммунальным платежам, пояснил собеседник ТАСС.

«Еще с 2021 года электричество там было официально отключено за долги, но проживающий там мужчина самовольно подключился к сетям. В этом году в начале сентября контролирующие органы вновь пришли в квартиру с проверкой, и вновь электричество было отключено. Собственно, после начал доносится запах из жилья, а позже обнаружили труп девушки», – сказал он.

Соседи подтвердили появление сильного запаха после отключения света. По их словам, в квартире проживал пьющий мужчина, его жена умерла несколько лет назад, а дочь находилась в интернате. За коммунальные услуги он не платил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Тело неизвестной найдено 24 сентября сотрудниками правоохранительных органов, которые вскрыли квартиру. По предварительной информации, помещение пустовало несколько недель.

В середине сентября под окнами жилого дома в Мытищах обнаружили тело молодой девушки с ножевым ранением.

В июне жители башкирского города Салавата нашли на берегу реки заколоченный старый холодильник с трупом мужчины.

В мае иностранец спрятал тело убитой соседки в диване московской квартиры.