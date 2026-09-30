Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом»

Трамп подписал указ о переименовании ИИ в «суперинтеллект»

Tекст: Мария Иванова

Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте Белого дома, передает РИА «Новости». В течение 60 дней профильные сотрудники обязаны предоставить президенту точное юридическое толкование нового понятия.

«Ведомства и учреждения органов исполнительной власти должны максимально широко, насколько это позволяет закон, использовать «суперинтеллект» и «СИ» вместо «искусственный интеллект» и «ИИ» в официальной переписке, публичных заявлениях, на сайтах, в отчетах, регулятивных документах и других не носящих нормативный характер документах», – говорится в тексте указа.

Подписание документа состоялось во вторник после встречи американского лидера с руководством ведущих цифровых компаний. Глава государства отметил, что обсуждение касалось вопросов безопасности технологий нейросетей. По его мнению, контроль за развитием этой сферы требует масштабного саморегулирования внутри самой отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал переименовать искусственный интеллект ради изменения отношения общественности к технологии.

Ранее Вашингтон и Пекин договорились о создании канала связи по инцидентам с суперинтеллектом.

До этого глава Белого дома анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества над остальным миром.