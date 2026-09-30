Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

Tекст: Алексей Дегтярёв

Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

«Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.