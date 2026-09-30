Суд в Хабаровске оштрафовал пастора за хранение нежелательной литературы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Индустриальный райсуд города назначил штраф местному священнослужителю в 10 тыс. рублей, передает ТАСС.

В июне в помещении воскресной школы обнаружили литературу американской «Миссии Евразия». Эта организация признана нежелательной на территории страны. Среди найденных материалов оказались «Библия в действии» и «История Иисуса Христа».

Защита пыталась доказать, что издания лежали в закрытом кабинете и не предназначались для распространения. Однако инстанция отклонила эти аргументы. Свидетели подтвердили, что шкаф оставался открытым, а в самом классе проходили занятия для детей от шести до 11 лет.

Ранее суд в Ярославле заочно приговорил бывшего депутата Василия Цепенду к двум годам колонии за участие в деятельности нежелательной организации.

В августе на политика Бориса Надеждина* (иноагент) составили административный протокол по аналогичному обвинению.

В прошлом году суд в Петербурге оштрафовал директора книжного магазина за продажу изданной при поддержке нежелательной организации литературы.