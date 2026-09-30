Офис Нетаньяху сообщил о контроле над ситуацией с самолетом FlyDubai

Tекст: Дмитрий Зубарев

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что ситуация с рейсом авиакомпании FlyDubai, следовавшим из ОАЭ в Израиль, находится под полным контролем, передает РИА «Новости». Власти принимают все необходимые меры для безопасного возвращения граждан на родину.

«Из-за угрозы авиаинцидента премьер Биньямин Нетаньяху провел консультации и лично следил за происходящим. Ситуация под контролем. Делается все, чтобы израильтяне благополучно вернулись домой», – говорится в заявлении для прессы.

Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в саудовском городе Табук. Позже представители авиакомпании подтвердили, что причиной инцидента стала драка между пилотами во время полета.

В FlyDubai заверили, что все пассажиры находятся в безопасности. Для их возвращения в Израиль авиакомпания направит запасной борт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании FlyDubai подал сигнал о захвате.

Вскоре после этого воздушное судно приземлилось на территории Саудовской Аравии.

Причиной чрезвычайной ситуации на борту стала драка между пилотами.