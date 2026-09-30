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    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня

    Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в выходные

    В ИКИ РАН сообщили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные Землю могут накрыть магнитные бури из-за воздействия очередной корональной дыры на Солнце.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, начнутся в пятницу, 2 октября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    С высокой вероятностью на выходных они могут перерасти в полноценные магнитные бури, хотя точный прогноз появится позднее.

    Утром 30 сентября была зафиксирована солнечная вспышка уровня C8.6, ставшая самой мощной почти за месяц. На левом краю Солнца видны вершины крупных магнитных петель, возвышающиеся над поверхностью на 200–300 тыс. километров, однако сами солнечные пятна пока скрыты за горизонтом.

    Сентябрь оказался необычайно спокойным месяцем: за 30 дней произошло лишь три вспышки сильного уровня M, тогда как в августе их было 12, а в июле – 56. За весь месяц зафиксирована только одна минимальная магнитная буря, которая произошла 8 сентября. Ученые отмечают, что активность Солнца падает с катастрофической скоростью, опережая прогнозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили необычно низкую геомагнитную активность в первом месяце осени.

    Ранее специалисты спрогнозировали магнитную бурю из-за крупной корональной дыры.

    28 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Корабль Starship взорвался при посадке после первого орбитального полета
    Корабль Starship взорвался при посадке после первого орбитального полета
    @ SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космический аппарат Starship американской компании SpaceX потерпел крушение при приземлении на воду по итогам своего первого полета на орбиту.

    Аппарат успешно принял вертикальное положение и начал опускаться в океан, однако в момент погружения двигателей под воду раздался взрыв, передает РИА «Новости».

    Над поверхностью воды образовался огненный гриб, в воздух взлетели фрагменты разрушившегося корабля. Трансляция попытки посадки велась в прямом эфире на странице SpaceX в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX досрочно завершила первый орбитальный полет корабля Starship.

    На прошлой неделе компания собралась впервые вывести этот аппарат на орбиту Земли.

    Летом разработчики отправили прототип Starship в тринадцатый испытательный полет.

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    29 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Сбой двигателя Starship поставил под угрозу сроки лунной программы США

    Reuters: Сбой двигателя Starship может сорвать сроки миссий НАСА на Луну

    Tекст: Мария Иванова

    Неполадки в двигателе корабля Starship компании SpaceX могут помешать НАСА уложиться в график подготовки пилотируемых миссий на Луну, сообщает Reuters.

    Сбой в двигателе, едва не сорвавший первый орбитальный полет Starship, грозит нарушить сроки программы Artemis, пишет Reuters.

    По словам инженера Accu Components Дина Слейдена, задержки зависят от того, был ли отказ единичным или это конструктивная проблема, требующая модернизации всего флота.

    Накануне SpaceX впервые вывела Starship на орбиту, однако полет завершили досрочно. Корабль провел в космосе три часа вместо запланированных десяти и не выполнил шесть витков вокруг Земли. Во время выхода на орбиту один из двигателей отключился раньше срока, но остальные системы сработали штатно, отмечает ТАСС.

    НАСА и SpaceX пока не прокомментировали ситуацию. Нынешний запуск стал 14-м испытательным полетом Starship за три года и первым достижением орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник космический корабль Starship отправился в первый орбитальный полет. Корабль взорвался при посадке.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 19:38 • Новости дня
    SpaceX досрочно завершила первый орбитальный полет корабля Starship

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания SpaceX впервые вывела космический корабль Starship на орбиту, однако приняла решение досрочно завершить полет, вернув аппарат на Землю примерно через три часа вместо запланированных десяти.

    Корабль должен войти в атмосферу над Тихим океаном и приводниться к северу от Гавайских островов. Причину досрочного завершения миссии в компании не назвали, передает ТАСС.

    При выходе на орбиту один из двигателей корабля отключился раньше запланированного, из-за чего выполнение миссии некоторое время оставалось под вопросом. Остальные системы продолжили работать штатно, а неисправный двигатель на этом этапе больше не требовался, после чего диспетчеры разрешили продолжить полет. Starship вышел на расчетную орбиту высотой около 275 км и развил скорость порядка 28 тыс. км в час. Во время полета он успешно развернул новейшие спутники Starlink.

    Этот запуск стал 14-м полномасштабным испытательным полетом Starship за три года и первым, в ходе которого аппарат достиг орбиты. SpaceX разрабатывает полностью многоразовую систему, в том числе для лунной программы NASA Artemis, и рассчитывает в дальнейшем возвращать Starship непосредственно на стартовый комплекс для повторного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник космический корабль Starship отправился в первый орбитальный полет.

    На прошлой неделе компания SpaceX собралась впервые вывести его на орбиту Земли.

    Летом SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет.

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    28 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов

    TWZ: Космические войска США подготовили лазеры против дронов на мысе Канаверал

    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов
    @ Joel Kowsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представитель подразделения Space Launch Delta 45 сообщил о подготовке лазерной системы для уничтожения дронов над базой Кейп-Канаверал, откуда запускают ракеты SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.

    Космические силы США готовят к развертыванию систему лазерного поражения беспилотников на станции Космических сил на мысе Канаверал, сообщил представитель подразделения Space Launch Delta 45 изданию TWZ. Новая система направленной энергии станет частью более широкой программы защиты космодрома от вторжений дронов, которые угрожают запускам и секретным технологиям SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.

    По данным военных, база неоднократно подвергалась несанкционированным полетам беспилотников, а в 2025 году над соседним Порт-Канаверал зафиксировано около 500 таких случаев, заявил глава порта капитан Джон Мюррей.

    Командир Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман рассказал изданию Florida Today, что новая система способна физически уничтожать беспилотники с враждебными намерениями, вторгающиеся в зону безопасности. По его словам, традиционное подавление радиочастот для борьбы с дронами не подходит для космодрома, поскольку может повредить электронику ракет и спутников.

    В конце июля китайский турист Сяодун Хэ на дроне снял видео комплекса NASA имени Кеннеди, приблизившись к стартовой площадке 39B, откуда в 2028 году планируется запуск следующей пилотируемой лунной миссии; 18 сентября он признал вину по федеральному обвинению.

    Пентагон уже испытывает лазерное оружие против дронов на южной границе: в конце августа военные Joint Task Force-Southern Border уничтожили три беспилотника комплексом AMP-HEL в рамках операции Ardent Vanguard, а в мае для пилотной программы направленной энергии выбрали еще пять баз, включая Форт-Хуачука и Форт-Блисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле эксперт отметил эффективность российского лазерного оружия против беспилотников. В мае взрыв ракеты Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде. В феврале погранслужба США сбила воздушные шары лазерным оружием.

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    28 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Космический корабль Starship отправился в первый орбитальный полет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разрабатываемый для полетов на Луну и Марс космический корабль Starship совершил старт в свой первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли.

    Запуск корабля с носителем Super Heavy прошел со стартовой площадки Starbase в Техасе в 15:48 по московскому времени, передает «Интерфакс». Starship поднимется на высоту около 275 км и совершит шесть витков вокруг планеты, выведя на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

    Продолжительность полета составит почти десять часов. После схождения с орбиты корабль должен совершить мягкое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Ракета-носитель Super Heavy после старта приводнится в Американском заливе.

    «Предстоящий полет должен стать первым, в ходе которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Все предыдущие летные испытания проводились по суборбитальным траекториям», – сообщила компания SpaceX. Успешный выход на орбиту позволит перейти к созданию системы для быстрого повторного использования.

    Многоразовая ракетная система Starship и Super Heavy имеет высоту более 120 метров, являясь самой высокой ракетой в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее тяжелой ракеты Space Launch System, созданной NASA для полетов на Луну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX анонсировала первый коммерчески полезный полет ракеты Starship.

    В июле ракета-носитель с прототипом корабля стартовала в 13-й испытательный полет.

    В мае разработчики протестировали существенно переработанную конструкцию аппарата.

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    28 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    В системе управления ракеты «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»

    Восьмиядерный процессор «Эльбрус» применен в системе управления ракетой «Союз-5»

    Tекст: Мария Иванова

    В системе управления ракетой «Союз-5» впервые использовали отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Глава Роскосмоса отметил, что речь идет не только о замене иностранных комплектующих на отечественные, но и о самостоятельной разработке всей аппаратной части и программного обеспечения, передает ТАСС.

    Внедрение процессора позволило снизить энергопотребление и увеличить скорость передачи данных. По словам Баканова, успешный пуск стал ярким подтверждением правильности выбранного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос назвал сроки новых запусков ракеты «Союз-5».

    В январе госкорпорация сообщила о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям.

    В 2025 году Роскосмос объявил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5».

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    28 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Роскосмос внедрил радиолокационный спутник сверхвысокого разрешения «Обзор»

    В России разработали передовой радиолокационный спутник наблюдения «Обзор»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о внедрении аппарата радиолокационного наблюдения, способного создавать снимки с разрешением менее 0,4 метра на пиксель.

    Новый аппарат работает в X-диапазоне, обеспечивая большую чувствительность и детализацию по сравнению со спутниками предыдущего поколения «Кондор». Основными пользователями радиолокационных данных станут МЧС, Минобороны и Росатом, передает ТАСС.

    Отличительной особенностью спутника стала новая антенна, которая позволила перейти к использованию электроники для самостоятельного приема и обработки сигнала прямо на борту. Аппарат массой около 700 кг создан специалистами холдинга «Российские космические системы».

    Российский форум «Микроэлектроника-2026» проходит на федеральной территории Сириус с 27 сентября по 3 октября. Мероприятие направлено на поиск решений для масштабирования серийного производства и достижения технологического лидерства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале.

    В прошлом месяце госкорпорация ввела в эксплуатацию новейший метеорологический спутник.

    Летом специалисты испытали сверхкомпактный спутниковый модем нового поколения.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    28 сентября 2026, 00:01 • Новости дня
    Жителей Петербурга предупредили о туманной погоде

    МЧС предупредило жителей Петербурга о туманной погоде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в Петербурге ожидается сильное ухудшение погодных условий из-за густого тумана, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Жителей Северной столицы призвали к осторожности в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом на 28 сентября, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В начале новой рабочей недели ожидается серьезное снижение дальности обзора – до 500 метров, предупредили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле из-за плохой видимости легковая машина скатилась в воду с Университетской набережной в Петербурге.

    В середине сентября комплекс городского хозяйства Москвы прогнозировал сильный туман с видимостью до 200 метров.

    В начале месяца столичное управление МЧС посоветовало автомобилистам сбавить скорость из-за сложных метеоусловий.

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    29 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале октября в отдельных районах Подмосковья ожидаются кратковременные ночные заморозки, которые затронут преимущественно низинные участки местности, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    «Первое понижение температуры до слабоотрицательных значений местами возможно уже в первой пятидневке октября. Это будет кратковременный период, потому что потом дневная и ночная температуры вновь повысятся и вот эти отрицательные температуры на какое-то время покинут столичный регион», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что понижение температуры коснется прежде всего районов с отрицательными формами рельефа, таких как Черусти и окрестности Нового Иерусалима. Отрицательные значения продержатся не всю ночь, а лишь некоторое время.

    Позднякова порекомендовала садоводам учесть погодные изменения. Она посоветовала укрыть цветущие растения, чтобы они смогли успешно пережить кратковременные заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Позднякова ранее сообщала о погожих днях в конце сентября в Москве. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября, а метеоролог Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

    В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

    В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.

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    29 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров

    Роскосмос: Космонавты приготовили блюда русской кухни на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) приготовили блюда современной русской кухни в режиме реального времени под руководством отечественных шеф-поваров.

    Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приняли участие в необычном гастрономическом ужине на орбите, готовя блюда из специально отправленного на МКС сета, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Гастрономический набор был доставлен на станцию в июле 2026 года. Его разработали в Институте гастрономии СФУ под руководством бренд-шефов Романа Чемеренко и Владимира Мухина вместе со специалистами по космическому питанию. Основу меню составили продукты, разрешенные к использованию на МКС.

    В сет вошли три блюда, приготовленные из картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, говяжьего языка, хрена, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом. Встреча шефов и космонавтов транслировалась в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС.

    В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент станции.

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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    28 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам теплый октябрь

    Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября

    Tекст: Ольга Иванова

    Синоптик Александр Ильин рассказал, что в первой декаде октября в московском регионе не ожидается первого снега и серьезных заморозков.

    Серьезных ночных холодов в столице и Подмосковье до конца первой декады октября практически не будет, сообщает канал 360.ru.

    Сентябрь в 2026 году выдался относительно теплым, и на большинстве деревьев листья остаются зелеными.

    «Днем температура составит порядка +8…+13 градусов, иногда чуть ниже. В середине первой декады октября возможны кратковременные периоды с потеплением до +13…+15 градусов», – пояснил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    Специалист добавил, что снега в начале октября в Москве и области ждать не стоит. Дождей до конца недели также не предвидится, однако в предутренние часы могут образовываться туманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова пообещала жителям столичного региона теплые и солнечные дни с температурой до 19 градусов тепла в конце сентября.

    Специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление в столице.

    Управление МЧС по Петербургу предупредило о сильном ухудшении погодных условий из-за густого тумана.

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    28 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС

    Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологии искусственного интеллекта будут глубоко интегрированы в ключевые системы управления Российской орбитальной станции (РОС).

    Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.

    В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.

    Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.

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