Сидящий в тюрьме рэпер Diddy купил прислугу

NBC: Осужденный рэпер Diddy платил сокамерникам за массаж и элитный алкоголь

Tекст: Мария Иванова

Скандально известный американский музыкант Шон Комбс, находящийся под стражей с сентября 2024 года, тратит тысячи долларов ежемесячно для поддержания привычного уровня комфорта, передает РИА «Новости».

Он отбывает 50-месячный срок в исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по обвинениям в перевозке лиц для занятия проституцией.

«Шон Комбс тратит тысячи долларов в месяц, чтобы перенести свой образ жизни в коррекционное учреждение общего режима на юге Нью-Джерси... Здесь есть мужчины, которые готовят и убирают для него. Есть те, кто застилают постель и стирают. Один мужчина даже делает ему китайский массаж», – отмечается в публикации.

Помимо этого, другие осужденные убирают туалет перед его посещением и готовят разнообразные блюда. Источники заявляют, что артист пользуется социальными сетями, покупает антидепрессанты для улучшения настроения и распивает элитный алкоголь по выходным, запасы которого пополняет охрана тюрьмы.

Деньги за услуги поступают на счета заключенных со внешних источников. Представитель продюсера заявил, что из-за повышенного внимания прессы обычная тюремная жизнь воспринимается как новость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тюремные власти США перенесли дату освобождения музыканта на 5 февраля 2028 года. До этого срок выхода артиста на свободу сдвинулся на 8 февраля 2028 года.

В исправительном учреждении рэпер стал помощником священника.