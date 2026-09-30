Le Monde: Франция переживает исторический кризис покупательной способности

Le Monde сообщила об историческом падении покупательной способности французов

Tекст: Мария Иванова

Покупательная способность французских семей с 2024 года в среднем сократилась на 1,2 тыс. евро, что стало историческим кризисом, передает РИА «Новости».

«Франция вступает в предвыборную кампанию в период исторического кризиса покупательной способности. Это не просто фигура речи, а реальный статистический факт», – отмечает газета Le Monde.

По данным издания, с 2019 года во Франции реальные зарплаты снижались, однако социальные трансферты и инвестиционный доход компенсировали это. При этом в 2025 и 2026 годах ситуация меняется, в результате чего покупательная способность падает уже два года подряд. Такое случалось лишь дважды с 1960 года.

Покупательная способность на единицу потребления в 2025 году снизилась на 0,7%, а в 2026 году ожидается еще одно снижение примерно на 0,7%. Снижение эквивалентно потере около 1,2 тыс. евро в реальном выражении для семьи из двух взрослых и двух детей и 600 евро для одного взрослого. Нынешний спад связан с возвращением высокой инфляции с конца 2021 года: с 2019 года цены выросли на 21,3%, тогда как зарплаты – лишь на 18,7%.

Это происходит на фоне масштабных протестов по всей Франции. Более 300 тыс. человек вышли на манифестации работников госсектора по всей стране с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Кроме того, учащиеся во Франции уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В Париже к акции присоединились 70 тыс. человек.

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