США заказали 30 новейших надводных беспилотников

ВМС США заказали 30 средних беспилотных кораблей за 1,2 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские силы Соединенных Штатов заключили контракты на производство новейших дронов в рамках программы MUSV, передает издание TWZ.

Соглашения подписаны с компаниями Galliano Marine Services, HII и Saronic Technologies. Каждая фирма построит по десять аппаратов.

«Эти контракты знаменуют собой значительный шаг вперед в воплощении стратегического видения в реальные возможности флота», – заявил исполняющий обязанности руководителя программы роботизированных систем ВМС Крис Миллер. Стоимость одного судна составит около 40 млн долларов. Общая сумма сделки достигает 1,2 млрд долларов.

Поставки новых беспилотных кораблей начнутся в конце 2027 года. Аппараты должны обладать дальностью хода более 4600 км и нести полезную нагрузку массой до 25 т. Основной упор делается на модульные контейнерные системы, позволяющие быстро менять оборудование под конкретные задачи.

Длина будущих судов не должна превышать 90 метров. На недавних испытаниях прототипы успешно продемонстрировали способность автономно ориентироваться в море и избегать столкновений. Представители флота отметили, что развитие подобных технологий критически важно для снижения рисков для экипажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США начали внедрение крупных безэкипажных кораблей типа Marauder от компании Saronic.

Весной компания Saildrone представила ракетный беспилотный катер Spectre для участия в военно-морском конкурсе.

В июле американские военные впервые задействовали надводные дроны для удара по иранской подводной лодке.