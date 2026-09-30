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    30 сентября 2026, 10:51 • Новости дня

    США заказали 30 новейших надводных беспилотников

    ВМС США заказали 30 средних беспилотных кораблей за 1,2 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американский флот приобретет 30 автономных судов у трех различных производителей для расширения своих оперативных возможностей в морской зоне.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов заключили контракты на производство новейших дронов в рамках программы MUSV, передает издание TWZ.

    Соглашения подписаны с компаниями Galliano Marine Services, HII и Saronic Technologies. Каждая фирма построит по десять аппаратов.

    «Эти контракты знаменуют собой значительный шаг вперед в воплощении стратегического видения в реальные возможности флота», – заявил исполняющий обязанности руководителя программы роботизированных систем ВМС Крис Миллер. Стоимость одного судна составит около 40 млн долларов. Общая сумма сделки достигает 1,2 млрд долларов.

    Поставки новых беспилотных кораблей начнутся в конце 2027 года. Аппараты должны обладать дальностью хода более 4600 км и нести полезную нагрузку массой до 25 т. Основной упор делается на модульные контейнерные системы, позволяющие быстро менять оборудование под конкретные задачи.

    Длина будущих судов не должна превышать 90 метров. На недавних испытаниях прототипы успешно продемонстрировали способность автономно ориентироваться в море и избегать столкновений. Представители флота отметили, что развитие подобных технологий критически важно для снижения рисков для экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США начали внедрение крупных безэкипажных кораблей типа Marauder от компании Saronic.

    Весной компания Saildrone представила ракетный беспилотный катер Spectre для участия в военно-морском конкурсе.

    В июле американские военные впервые задействовали надводные дроны для удара по иранской подводной лодке.

    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    30 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США

    Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя

    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
    @ Boeing/NAVAIR (Public Release SPR-2026-0601)

    Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.

    Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.

    В ходе закрытого конкурса Boeing обошел Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыл из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.

    Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».

    Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.

    Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.

    Ранее министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    29 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров напомнил о военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot

    Лавров напомнил о военной доктрине из-за планов Польши делать ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя инициативу Польши разместить на своей территории производство американских ракет Patriot.

    Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что глава государства неоднократно цитировал этот важнейший документ, пишет РИА «Новости».

    Выступая на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», министр порекомендовал журналистам внимательно ознакомиться с соответствующим разделом доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot.

    Летом власти Польши сообщили о планах производить эти боеприпасы на Украине.

    В июле польская сторона подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для комплексов противоракетной обороны.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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    30 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

    Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские беспилотники новых моделей С-71М, С-71К и «Дань-Т» сравнялись по эффективности с крылатыми ракетами, сохранив при этом значительно меньшую стоимость производства, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    «Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

    При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

    Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

    Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

    Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    29 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения

    Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха УПЦ в день рождения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкомата на Украине) в Хмельницкой области забрали в армию священнослужителя канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) в день его рождения.

    Сотрудники Хмельницкого военкомата на западе Украины мобилизовали иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) прямо в день его рождения, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники Хмельницкого ТЦК с грубым нарушением действующего законодательства мобилизовали в ряды вооруженных сил Украины иеромонаха Украинской православной церкви Виктора (Денисова) 28 сентября 2026 года, прямо в день его рождения и тезоименитства», – отмечается в сообщении украинского Союза православных журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники военкомата силой задержали ехавшего в храм на велосипеде протоиерея Павла Гирченко.

    В июле украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. В целом с начала года представители ТЦК насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.

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    29 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

    Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет готовится запустить масштабную реорганизацию руководящего состава вооруженных сил, урезав количество высших офицерских постов на 20%, сообщил телеканал Fox News.

    Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

    «Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

    В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

    До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины, сообщило агентство CTK.

    Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

    Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

    Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.

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    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    29 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Минобороны ФРГ подтвердило планы закупить дополнительные самолеты для бундесвера

    Писториус: ФРГ планирует закупить 16 самолетов Airbus А400М для бундесвера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение закупить для бундесвера 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    Писториус подтвердил планы приобрести дополнительные военно-транспортные самолеты для бундесвера. Речь идет о 16 бортах А400М производства авиаконцерна Airbus, которые используются для переброски войск и грузов на дальние расстояния, пишет РИА «Новости».

    «Ведется очень конкретное обсуждение вопроса о замене транспортных самолетов на новые тактические, и в этом отношении с компанией Airbus ведутся очень плодотворные переговоры», – заявил Писториус во время посещения предприятия Airbus в Бремене.

    По информации главы оборонного ведомства, новые самолеты будут оснащены встроенными системами защиты от ракетных угроз. Закупка обойдется в миллиарды евро и потребует обязательного одобрения со стороны Бундестага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии заложило в проект бюджета 3,6 млрд евро на новые самолеты. Ранее Берлин предложил Вашингтону развернуть на европейской территории производство зенитных ракет PAC-3.

    До этого стало известно, что немецкое военное ведомство из-за нехватки добровольцев решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера.

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    30 сентября 2026, 01:23 • Новости дня
    Марочко: ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы максимально сокрушают трассы снабжения ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Мы действуем дронами в Славянско-Дружковской агломерации и буквально вычисляем, по каким путям доставляются все необходимые украинским боевикам материально-технические средства, боеприпасы, ротационные мероприятия производятся. И, естественно, мы по всем этим трассам наносим максимальный урон», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что все западные трассы в районе оборудованы антидроновыми сетками ВСУ, но это мало на что влияет, когда работают российские бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки, а  также уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты.


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