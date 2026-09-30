Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз

Бернем заявил о возможном возвращении Британии в Евросоюз

Британский премьер-министр Энди Бернем сообщил, что правительство может рассмотреть возвращение страны в Евросоюз, передает издание Politico.

Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, политик отметил, что соглашение о Брексите, заключенное консерваторами, принесло больше вреда, чем пользы.

«Мы могли бы рассмотреть то, что говорил Джордж Осборн о таможенном союзе, мы могли бы рассмотреть то, что либерал-демократы говорили на своей конференции о едином рынке, или мы могли бы пойти до конца», – заявил Бернем в интервью телеканалу Би-би-си.

Он подчеркнул необходимость изучения всех вариантов, оценки их осуществимости, а также плюсов и минусов каждого из них. Бернем пообещал изложить возможные пути долгосрочных отношений Британии с европейскими партнерами на предстоящем в конце года саммите с ЕС.

Предшественник Бернема на посту лидера лейбористов Кир Стармер ранее обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз ЕС. Действующее правительство намерено придерживаться этой позиции до всеобщих выборов, однако новые заявления Бернема готовят почву для перезагрузки отношений спустя десятилетие после референдума о Брексите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну вернуться в состав Европейского союза.

В июле новым руководителем Лейбористской партии и главой правительства стал Энди Бернем.

Его предшественник Кир Стармер летом покинул пост лидера правящей партии.