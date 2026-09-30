Немецкие дипломаты испугались портрета Путина на заседании в ООН

Представители Германии потребовали убрать портрет Путина перед встречей в ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

В преддверии встречи дипломатов немецкие протокольщики обратили пристальное внимание на убранство переговорной комнаты, передает радио Sputnik.

«Немецкая делегация, ее протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, уперлись в стену, в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России», – рассказала Мария Захарова. По ее словам, гости поинтересовались, останется ли картина на месте во время визита главы МИД Германии.

Российская сторона ответила отказом на просьбу убрать изображение, сославшись на дипломатические традиции. Представитель ведомства подчеркнула, что государственные символы всегда присутствуют на подобных мероприятиях.

Кроме того, представители ФРГ выдвинули ряд требований относительно освещения переговоров в прессе.

Немецкая сторона настаивала на проведении встречи без записи звука и просила максимально ограничить присутствие журналистов. Москва отвергла эти условия, решив работать в привычном открытом режиме. Сами переговоры Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошли 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Немецкие дипломаты выдвинули строгие условия по ограничению работы прессы.

Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.