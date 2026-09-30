Politico: Клан Ле Пен захватил партию на фоне скандала с Барделла

Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла

Tекст: Мария Иванова

Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.

Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.

Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.

Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.

Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.

Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.

При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».