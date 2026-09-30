Власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива

Россия продлила запрет на вывоз дизельного топлива до конца октября

Tекст: Мария Иванова

Кабинет министров принял решение сохранить действующие ограничения на поставки нефтепродуктов за рубеж, передает РИА «Новости». Данная мера касается судового горючего, газойля и дизеля.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно», – отмечается в официальном сообщении. Прежние ограничения истекали в конце сентября.

Власти объяснили этот шаг необходимостью удовлетворить повышенный спрос аграриев во время осенней уборочной кампании.

Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что затоваривания рынка допущено не будет. В Министерстве энергетики также допускали смягчение мер при нормализации обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа кабинет министров продлил ограничения на вывоз дизельного топлива до 30 сентября.

Вице-премьер Александр Новак анонсировал возобновление зарубежных поставок по мере накопления достаточных запасов.

Министерство энергетики в конце августа отчиталось о стабилизации ситуации с обеспечением внутреннего рынка горючим.