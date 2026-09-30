Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.