Страны Балтии стали блокировать стремление Грузии возглавить ОБСЕ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Отмечается, что прибалты особенно недовольны «ухудшением отношений между Грузией и ЕС, а также политикой Тбилиси по отношению к Москве», сообщает imedinews.ge со ссылкой на западные СМИ.

Для одобрения нужен консенсус всех 57 членов ОБСЕ.

ЕС поддерживает Кипр в качестве кандидата на председательство в ОБСЕ, но эту заявку может заблокировать Турция.

В настоящее время в ОБСЕ председательствует Швейцария. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который в октябре посетит Тбилиси.

3-4 декабря в Швейцарии соберутся министры иностранных дел ОБСЕ, чтобы решить вопрос о председателе организации на 2027 год.

Балтийские страны в последнее время являются самыми ярыми критиками Грузии за якобы «отступление от демократии» и открыто поддерживают радикальную грузинскую оппозицию и аффилированные с ней НПО.